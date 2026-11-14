Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerle sahada bir araya geliyor - Son Dakika
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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerle sahada bir araya geliyor

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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerle sahada bir araya geliyor
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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde üreticilerle bir araya gelerek tarımsal faaliyetleri yerinde inceliyor. Buluşmalarda hayvancılık, hayvan sağlığı ve tarımsal desteklemeler konusunda bilgilendirme yapılıyor, üreticilerin talep ve sorunları dinleniyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde üreticilerle bir araya gelerek tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir'in öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaretlere il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri, şube müdürleri ve teknik personeller de katılıyor. Üreticilerle bir araya gelen ekipler, tarımsal faaliyetleri yerinde inceleyerek üretim sürecinde karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlar hakkında değerlendirmelerde bulunuyor.

Gerçekleştirilen buluşmalarda hayvancılık ve bitkisel üretimin yanı sıra hayvan sağlığı, doğru besleme yöntemleri, sürü yönetimi, biyogüvenlik uygulamaları ve tarımsal desteklemeler konusunda üreticilere bilgilendirmeler yapılıyor. Teknik personeller tarafından üreticilerin merak ettiği konular hakkında bilgi verilirken, tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar da ele alınıyor.

Ziyaretler sırasında üreticilerin talep, öneri ve beklentileri de dinleniyor. Sahada karşılaşılan sorunların yerinde tespit edilmesi ve çözüm yollarının değerlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen görüşmelerle üreticilerin ihtiyaçlarının doğrudan belirlenmesi amaçlanıyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen saha çalışmalarının, üreticilerle kurum arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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