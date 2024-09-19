Uşak'ta Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Uşak'ta Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

Uşak\'ta Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

Uşak'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş ve çelenk sunma töreni büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

19.09.2024 13:01  Güncelleme: 13:03
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Uşak'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş ve çelenk sunma töreni büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Gaziler, şehitler ve vatandaşlar bu anlamlı günde bir araya geldi.

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri, Uşak'ta coşkulu bir yürüyüşle başladı. "Kahramanlarla Yürüyoruz" sloganı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Şekerevleri Şehitliğinde sona erdi. Yürüyüşün ardından Valilik, Garnizon Komutanlığı, Uşak Belediyesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği yetkilileri, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Şube Başkanı İsmail Soyöz; "19 Eylül büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şansında Türk'ün kahramanlık ve cesaretinin taçlandığı bir gündür.19 Eylül Atamızdan bize en büyük bir mirastır. Birinci dünya savaşı sonunda yurdumuz dört bir yandan emperyalist devletler tarından işgal edilmiş işgalci devletlerin uydusu olan Yunan ordusu da Türkleri öz yurdundan atmak üzere Anadolu içlerine doğru ilerlemeye başlamıştır. Osmanlının ezeli düşmanları bir ölüm fermanı olan Sevr anlaşmasıyla ülkemizi yok etmeye kararlıydılar. Bu durumda Anadolu da Türklerin varlığından söz edilmeyecekti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları böyle bir tabloyu Türk milletine yaşatmadılar. Yokluktan var edilen bir ordu ile gerçekleştirilen Sakarya Meydan muharebesi bugünün hür ve bağımsız Tük devletinin yolunu açmıştır. Mustafa Kemal Atatürk yürütülen hürriyet ve arkadaşlarının önderliğinde bağımsızlık mücadelesi, kıvılcımdan alev topuna dönüşerek zafere ulaşmıştır." dedi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı törende tüm şehit ve gaziler için dualar edildi. Törende şehit mezarları gezilerek karanfil bırakıldı. Ardından protokol üyeleri ve katılımcılar Uşak Merkez Kapalı Spor Salonuna geçerek Mehteran, halk oyunları gösterisi ve gaziler sporcularla birlikte spor etkinliklerinde bulundu. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uşak'ta Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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