Uşak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Uşak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

07.03.2022 03:08

Uşak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu Uşak'ın Eşme ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Uşak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

UŞAK - Uşak'ın Eşme ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ekiplerin 1 saatlik titiz çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, Eşme ilçesine bağlı Şehit Ali Bey Mahallesi Fazıl Yöney Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten çıkan yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik titiz çalışmasıyla yangın söndürülürken dumandan etkilenen ve yaralı şahıs olmadığı öğrenildi. Çatının tamamen yandığı yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Uşak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Uşak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

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Yangın, Eşme, Uşak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uşak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


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