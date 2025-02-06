Uşak\'ta \'6 Şubat Depremleri\' Temalı Fotoğraf Sergisi Açıldı

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Uşak AFAD tarafından 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde '6 Şubat Depremleri' temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı önünde açılan sergide 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremlerin ardından çekilen fotoğraflar yer aldı. Sergiye Uşak Valisi Naci Aktaş, Vali Yardımcıları Önder Can ve Barış Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl AFAD Müdürü Burak Edin, kurum müdürleri, Sivil Arama Kurtarma ekipleri ve AFAD gönüllüleri katıldı.

Fotoğraf sergisini gezen Uşak Valisi Naci Aktaş ve beraberindeki heyet ardından AFAD ve Sivil Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurulan stantları gezerek bilgi aldı.

Öte yandan, program kapsamında Ulu Cami'de depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. - UŞAK