Uşak'ta 61 Bin Öğrenci Karnesini Aldı - Son Dakika
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Uşak'ta 61 Bin Öğrenci Karnesini Aldı

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Uşak'ta 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona ererken 61 bin 776 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda düzenlenen karne töreninde Uşak Valisi ve protokol üyeleri öğrencilere karnelerini dağıttı.

17.01.2025 13:56  Güncelleme: 14:00
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Uşak'ta 61 bin öğrenci karnesini aldı

UŞAK - Uşak'ta 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona ererken 61 bin 776 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Uşak'ta 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona ererken Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda karne töreni düzenlendi. Törene Uşak Valisi Naci Aktaş, Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, Uşak AK Parti Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Uşak CHP Milletvekili Ali Karaoba, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Reyhan Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel ve protokol üyeleri katıldı.

Vali Aktaş ve protokol üyeleri girdiği sınıfta öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra öğrencilere karnelerini dağıtan ve çeşitli hediyeler veren Vali Aktaş ve protokol üyeleri, öğrencilere iyi tatiller dileyerek okuldan ayrıldı.

Öte yandan Uşak'ta toplam 314 okulda 61 bin 776 öğrenci karne aldı.

Uşak\'ta 61 Bin Öğrenci Karnesini Aldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uşak'ta 61 Bin Öğrenci Karnesini Aldı - Son Dakika

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