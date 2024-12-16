Uşak'ta Apartman Çatısında Yangın Çıktı

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Uşak'ta apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

UŞAK - Uşak'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, henüz sebebi belirlenemeyen nedenle merkeze bağlı Fatih Mahallesi Birinci Petek sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve 187 Doğal Gaz Acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın dairelere sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı.

Bölgeye Uşak Valisi Naci Aktaş ve Uşak Belediye Başkan Yardımcıları Halil Arslan, Serap Saruhan, Serpil Keskin, Reyhan Arslan bölgeye gelerek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ile İl AFAD Müdürü Burak Edin'nden yangınla ilgili bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, ihbarı ardında bölgeye kısa sürede ekipler geldiğini ve yangın daha fazla büyümeden söndürüldüğü ifade ederek; "32 hanenin olduğu binanın çatı katında çıkan bir yangın. Yaklaşık 100 vatandaşımızın ikamet ettiği bir bina. Yangın şu an itibariyle söndürüldü ancak binanın yalıtım ve dış kaplamaya sıçrama riskini sıfırlamak için söndürme çalışmaları söndürme çalışmaları tedbiren sabaha kadar devam edecek. Bina valiliğimizce tahliye edilmiştir. Dışarıda kalan ve konaklama ihtiyacı olan vatandaşlarımız valiliğimizce misafir edilecektir. Yangının neden çıktığına dair itfaiye ekiplerimizin çalışması sürüyor. Herhangi bir can kaybımız çok şükür yok. İçeride mahsur kalan bir vatandaşımız olmadığını arkadaşlarımız tespit etti. Herkese çok geçmiş olsun." dedi.

Öte yandan, Uşak Belediyesi'nce apartman sakinlerine çorba ikramı yapıldı.