Uşak'ta yürütülen soruşturmada yeni detaylar

Uşak'ta yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen 52 dijital materyal üzerinde yapılan adli bilişim incelemesinde çeşitli bulgulara ulaşıldı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın işletmelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından adli bilişim incelemeleri tamamlandı. Uşak'ta yürütülen soruşturma kapsamında, belediye başkanına ait işletmelerden elde edilen dijital materyallere ilişkin adli bilişim incelemesinde bulgulara ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre, soruşturma dosyasına giren ön inceleme raporunda hem dijital içeriklere hem de personel kayıtlarına ilişkin detaylar yer aldı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, farklı adreslerde gerçekleştirilen işlemler sonucunda toplam 52 adet dijital materyale el konuldu. Adli bilişim uzmanlarınca 'Magnet Axiom Examine' programı kullanılarak yapılan incelemelerde, cihazlardaki aktif ve silinmiş veriler analiz edildi.

İşletmede kullanılan dizüstü bilgisayarda yapılan incelemede, silinmiş alanlar dahil olmak üzere toplam 254 adet müstehcen görsel tespit edildi. Söz konusu içeriklerin bir kısmının internet kaynaklı olduğu, bir kısmının ise detaylı incelemeye alındığı belirtildi.

Öte yandan, bir otele ait muhasebe bilgisayarında yapılan incelemede ise, başında havlu bulunan bir kadına ait olduğu değerlendirilen ve otel odasında çekildiği düşünülen görüntünün, internetten indirilen içeriklerden farklı özellikler taşıdığı ifade edildi. Görüntünün kaynağına ilişkin teknik incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında SGK ve personel kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde de dikkat çeken tespitlere ulaşıldı. Yalım'a ait 4 işletmede çalışan 13 personelin, aslında Uşak Belediyesi kadrosunda göründüğü belirlendi. Bu kapsamda, söz konusu kişilerin maaş ödemeleri ile fiili çalışma yerlerine ilişkin kayıtların karşılaştırıldığı, bazı dönemlerde aynı kişilerin hem belediye hem de farklı işletmeler üzerinden sigortalı gösterildiklerine yönelik bulguların incelendiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında el konulan dijital materyaller arasında yer alan 3 adet hard diskin arızalı olduğu tespit edildi. Bu cihazların veri kurtarma işlemleri için kriminal incelemeye gönderildiği öğrenildi. Ayrıca, yüksek kapasiteli 3 ayrı güvenlik kamerası kayıt cihazına ait verilerin de imaj alma ve çözümleme işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dijital materyaller, teknik raporlar, tanık beyanları ve mali kayıtlar birlikte değerlendiriliyor. Elde edilen veriler doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği ve ilerleyen süreçte yeni gelişmelerin yaşanabileceği bekleniyor. - ANKARA