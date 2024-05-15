Uşak\'ta Engelliler Haftası\'nda Farkındalık Yürüyüşü Gerçekleştirildi

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Uşak'ta 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Uşak'ta 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle, Uşak Valiliği öncülüğünde il genelinde faaliyet gösteren engelli dernekleri tarafından Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısından, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe Uşak Valisi Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, kurum müdürleri, engelli dernek temsilcileri ve üyeleri katıldı. Yürüyüşte özel bireyler tarafından oluşturulan bando takımı arkasında oluşan kortejde, sosyal mesaj içerikli dövizler taşındı. Yürüyüş sonrasında basına açıklamalarda bulunan Uşak Valisi Turan Ergün, Türkiye Cumhuriyeti Devletin özel bireyler için hukuki düzenlemeler yaptığını dile getirerek "Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten engelli vatandaşlarımıza yönelik ve aileye yönelik çok ciddi hukuki anlamda düzenlemeler yaparak kurumsal yapılanmaları gerçekleştirdi. Son 10 yıla baktığımızda engelliler ile ilgili anayasadaki pozitif ayrımcılık, işe girişte kolaylık, engellilerin bina ve sosyal alanlara erişimimde engellerin kaldırılmasına yönelik hükümlülükler, emeklilikte kolaylıklar, evde bakım hizmetleri gibi hizmetler gerçekleştirildi.

Vali Ergün sözlerine, Engelli Bakım Merkezlerinde ve Rehabilitasyon Merkezlerinin 2023 yılındaki verilerini paylaşarak "Engelsiz Yaşam Merkezlerimizde 93 vatandaşımız hizmet alırken bunun yanında 3 adette özel bakım merkezinde 269 vatandaşımız devlet gözetiminde ve desteğinde hizmet alıyor. Evde Bakım Hizmetleri kapsamında Uşak'ta 2023 yılında 2 bin 110 kişi yararlanmış ve geçen yıl Evde Bakım Hizmetinde devletimiz ödediği para 117 milyon lira. Bir diğer husus Uşak'ta 2 bin 291 engelli ailemiz var. Yine 2023 sosyal ekonomik destek anlamında 20 milyon liraya yakın bir destek sağlandı" dedi.

Vali Ergün sözlerine şöyle devam etti; "Öncelikle engelle dediğimiz hususun zihnimizden kaldırmamız lazım. Onların sosyal hayata katılımı, şehir elemanlarından yararlanmanın kolaylaştırıcı yasal ve kurumsal düzenlemeler var, biz buna uyalım yeter. Bizim bu davranışımız bir lütuf değil, bizim buna inanmamız lazım öncelikle. Hem kültürümüzden, yasal düzenlemelerden hem de örf ve adetimizden gelen bir zorunluluk bir görevdir. Biz bunu böyle görürsek bu engellerin hepsini aşmış oluruz. ve son söz olarak da 'Biz Engel Olmayalım' yeter." ifadelerini kullandı.

Program, tüm vatandaşların havaya balon bırakmasıyla son buldu. - UŞAK