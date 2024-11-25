Uşak'ta Kadına Şiddete Farkındalık Yürüyüşü - Son Dakika
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Uşak'ta Kadına Şiddete Farkındalık Yürüyüşü

Uşak\'ta Kadına Şiddete Farkındalık Yürüyüşü

Uşak'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi.

25.11.2024 15:56  Güncelleme: 15:59
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Uşak'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı binası önünden 15 Temmuz Şehitleri Meydanına kadar süren yürüyüşle başladı. Yürüyüşe, Uşak Valisi Naci Aktaş, eşi Nagihan Aktaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Belediye Başkan Yardımcıları Halil Arslan ve Reyhan Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş sonrası kadına şiddeti önleme konusunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uşak Valisi Naci Aktaş, "Bizim yaklaşımız kadına karşı şiddette ilkemiz sıfır tolerans. Sıfır toleransla şiddeti sıfırlayabilmek. Bunun için mücadele ediyoruz. Tabi bu mücadele ederken de tek olarak değil top yekün olarak mücadelenin içeresindeyiz. Sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddeti sıfırlamak için gayret ediyoruz." dedi.

2024 yılı içeresinde kadına yönelik şiddetle ilgili ihbarlar hakkında bilgi veren Vali Aktaş, "2024 yılı içeresinde 2 bin 400 ihbar almışız. Bunların üçte biri asılsız olmakla birlikte 2 bin 400 ihbar almışız. Bizim burada yaklaşımımız ihbarın asıllı asılsız olmasına bakılmaksızın hepsiyle ilgili değerlendirme ve inceleme yapmak. İl genel ortalamamıza baktığımızda müdahale süremiz 2 buçuk, 3 dakika arasında. Buda belki olabilecek vahim sonuçların önüne kısa süre içerisinde geçmiş oluyoruz. 2024 yılı içerisinde önleyici ve koruyucu tedbirler olmak üzere 2 bin 500 tedbir almışız kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında. 2024 yılında rehberlik faaliyetleri kapsamında arkadaşlarımız 60 bin kadınımıza ulaştı. Doğrudan bizim arayıcılığımızla 17 bin 500 kadınımızın telefonuna bu uygulamayı (KADES) indirilmesini sağladık. Büyük ozanımız Neşet Ertaş'ında dediği gibi, 'Kadınlar insandır biz insanoğluyuz'. Biz böyle bakıyoruz. Hem ben hem tüm arkadaşlarım böyle bakıyor. İnsana ve insanoğluna yakışır bir şekilde bu insanlık suçuna sıfırlamak için çalışıyoruz." dedi.

Etkinlik, stantların gezilmesi ve 'Kadına Şiddete Karşı Buradayım De' sloganlı panoya renkli boyalarla el izlerinin çıkartılmasıyla son buldu. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uşak'ta Kadına Şiddete Farkındalık Yürüyüşü - Son Dakika

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