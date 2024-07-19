Uşak\'ta Kayağıl köyünde çıkan orman yangını büyüyor

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(UŞAK) - Uşak'ın merkez ilçesine bağlı Kayağıl köyünde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kayağıl köyü ormanlık alanında çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Uşak Belediyesi itfaiye ekiplerinin katıldığı yangın söndürme çalışmaları rüzgarın etkisiyle güçlükle sürdürülüyor. Henüz yangının kontrol altına alınamadığı ve takviye ekiplerin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.