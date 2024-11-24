Uşak\'ta Mevsimin İlk Karı Yağdı

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Uşak'ta mevsimin ilk karı yağdı

Uşak'ta kar yağışı etkili oldu

UŞAK - Uşak'ta hava sıcaklığının düşmesinin ardından kentin birçok noktasında kar yağışı etkili olurken, ekipler aralıksız tuzlama ve kar küremeye yapıldı.

Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün paylaştığı hava tahmin raporu doğrultusunda kent genelinde mevsimin ilk kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Sabahın erken saatlerinde yağmurun etkili olduğu kent genelinde akşam saatlerinde yağan kar ile sokakları beyaza bürüdü. Kent merkezi ve ilçelerde birçok nokta beyaza bürünürken, lapa lapa yağan kar sebebiyle bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışının artmasının ardından hazır olan Karayolları 25. Şube Şefliği, Uşak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerince tuzlama ve kapanan yollar için kar küreme yapıldı.

Öte yandan yetkililer kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı önlem alınması için uyarılarda bulundu.