Uşak'ta Mevsimin İlk Karı Yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Uşak'ta Mevsimin İlk Karı Yağdı

Geniş Video İzle

Uşak'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, kar yağışı bazı sürücüler için zor anlar yaşattı.

24.11.2024 00:47  Güncelleme: 00:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta mevsimin ilk karı yağdı

Uşak'ta kar yağışı etkili oldu

UŞAK - Uşak'ta hava sıcaklığının düşmesinin ardından kentin birçok noktasında kar yağışı etkili olurken, ekipler aralıksız tuzlama ve kar küremeye yapıldı.

Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün paylaştığı hava tahmin raporu doğrultusunda kent genelinde mevsimin ilk kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Sabahın erken saatlerinde yağmurun etkili olduğu kent genelinde akşam saatlerinde yağan kar ile sokakları beyaza bürüdü. Kent merkezi ve ilçelerde birçok nokta beyaza bürünürken, lapa lapa yağan kar sebebiyle bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışının artmasının ardından hazır olan Karayolları 25. Şube Şefliği, Uşak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerince tuzlama ve kapanan yollar için kar küreme yapıldı.

Öte yandan yetkililer kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı önlem alınması için uyarılarda bulundu.

Uşak\'ta Mevsimin İlk Karı Yağdı
Kaynak: İHA

Uşak, kar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uşak'ta Mevsimin İlk Karı Yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:39 Bolu’da kar esareti Otoyol ulaşıma kapandı Bolu'da kar esareti! Otoyol ulaşıma kapandı
22:17 ABD ve İngiltere’nin ardından Fransa’dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir ABD ve İngiltere'nin ardından Fransa'dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir
21:45 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi izleyicileri ayaklandırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi izleyicileri ayaklandırdı
19:43 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:28 Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı
07:16 İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 01:25:35. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak'ta Mevsimin İlk Karı Yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.