Uşak'ta Müstakil Ev Yangında Kül Oldu - Son Dakika
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Uşak'ta Müstakil Ev Yangında Kül Oldu

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Uşak'ta bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangının sebebi ise henüz belirlenemedi.

06.01.2025 17:29  Güncelleme: 17:32
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Uşak'ta müstakil bir ev yanarak küle döndü

UŞAK - Uşak'ta müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yeniköy'de Musa Taş'a ait müstakil binada henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevler yükseldi. Durumu fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma, AFAD, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve Uşak Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangın daha fazla büyümeden söndürdü.

Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uşak'ta Müstakil Ev Yangında Kül Oldu - Son Dakika

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