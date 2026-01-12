Uşak'ta Tamamlanmayan Sorkun Barajı'nın Akıbeti Merak Konusu Oldu - Son Dakika
Uşak'ta Tamamlanmayan Sorkun Barajı'nın Akıbeti Merak Konusu Oldu

12.01.2026 16:41  Güncelleme: 17:40
Uşak'taki Sorkun Barajı'nın yapımını üstlenen müteahhitin inşaatı bırakıp gittiği iddia edildi. Çevre aktivisti Hakan Savaş, barajın 9 yıldır tamamlanamadığını ve gelecekte ne yapılacağı konusunda belirsizlik olduğunu vurguladı.

(UŞAK) - Uşak'taki Sorkun Barajı'nın yapımını üstlenen müteahhidin inşaatı bırakıp gittiği iddia edildi. Uşaklı çevre aktivisti Hakan Savaş, "Uşaklı vatandaş şunu soruyor; bundan sonrasını kim yapacak? Uşak Belediyesi mi, hükümet mi, Devlet Su İşleri mi?" ifadelerini kullandı.

Çevre aktivisti Hakan Savaş, son dönemde su kıtlığı yaşanan Uşak'ta 9 yıl önce ihalesi yapılan ancak hala tamamlanamayan Sorkun Barajı önünde açıklama yaptı.

Sorkun Barajı'nın 2017 yılında ihalesinin yapıldığını hatırlatan Savaş, projenin 2021, 2023 ve 2025 yıllarında ertelendiğini, 2026 yılına gelinmesine rağmen hala tamamlanamadığını söyledi. Baraj inşaatını üstlenen müteahhidin çalışmayı bırakıp gittiğini ileri süren Savaş, ortada yarım kalmış bir beton yapı bulunduğunu ifade etti.

Savaş, "Burayla ilgili bundan sonra ne yapılacağı konusunda kimsenin net bir fikri yok. 9 yıldır bitirilemeyen bir projeden söz ediyoruz" dedi.

Sorkun Barajı'nın kent merkezine yaklaşık üç ila beş kilometre mesafede bulunduğunu vurgulayan Savaş, burada yapılacak sınırlı bir yatırımla Uşak'ın su ihtiyacının en az yüzde 10'unun karşılanabileceğini, buna rağmen bugüne kadar somut bir ilerleme kaydedilmediğini dile getirdi.

Savaş, "Bu barajın aktif hale gelmesi için teknik çalışmalar ve yatırımlar gerekiyor. Uşaklı vatandaş şunu soruyor; bundan sonrasını kim yapacak? Uşak Belediyesi mi, hükümet mi, Devlet Su İşleri mi? Kim yapacak?" diye sordu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
