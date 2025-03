Uşak Üniversitesinde Nevruz coşkusu yaşandı

UŞAK - Uşak Üniversitesi baharın gelişinin simgesi olan Nevruz Bayramını çeşitli etkinliklerle kutladı.

Baharın gelişi, bolluk ve bereketin habercisi Nevruz Bayramı, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde, Uşak Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, il protokolü, akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılımı ile kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı

Nevruz Belgeseli gösterimi sonrasında açılış konuşmaları yapıldı.

Burada konuşma yapan Vali Yardımcı Burak Bozkurt Gürses, tüm herkesin Nevruz Bayramını kutladı.

Ardından konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım; "Nevruz baharın simgesi be toprağın uyanışı olarak simgesi olarak geçiyor. Tüm insanlığın Nevruz Bayramınız kutlu olsun. Değerli öğrencilerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Şimdiden önümüzde ki hafta olacak olan Ramazan Bayramınız mübarek olsun diyorum. İyi ki varsınız sizlerle Uşak daha güzel." dedi.

Nevruz'un birlik ve beraberlik içinde oldukları hatırlattığını dile getiren Rektör Savaş; "Üniversitemiz, farklılıklarımızı bir zenginlik olarak kabul eder ve bir arada olmanın gücünden beslenir. Nevruz, tam da bu anlamda, bizlere barış, huzur ve dostluk içinde bir arada olmanın önemini hatırlatır." dedi.

Rektör Savaş sözlere şöyle devam etti: "Türk halkı, tarih boyunca zorlukları birlikte aşarak, her zaman daha güçlü bir şekilde varlığını sürdürmüştür. Bu kültürel miras, bizlere birliğin, dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu öğretmiştir. Nevruz, bu anlamda, sadece doğanın değil, Türk milletinin yeniden doğuşunun, birleşmesinin, güçlenmesinin simgesidir. Hep birlikte, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımızda, her türlü engeli aşabiliriz. Bu kültürel zenginliğimiz, bizlere her daim ilham kaynağı olmaktadır." dedi.

Tüm herkesin Nevruz Bayramı'nı kutlayan Rektör Savaş; "Nevruz'un baharını, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir şekilde yol alacağı, kardeşliğin ve dayanışmanın daha da pekişeceği bir başlangıç olarak kutluyoruz. Tüm katılımcılara, başta Nevruz'un kutlu olmasını diliyorum." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 'Nevruz' eğlenceleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda Uşak Üniversitesi Vokal Akademisi ve Uşak Üniversitesi Halk Dansları Ekibi, müzik ve dans gösterisi sergiledi.

Nevruz kutlamaları, Nevruz'un simgelerinden olan örste demir dövmeleri ve nevruz ateşini yakmalarıyla devam etti.

Program, Rektör Savaş'ın ve öğrencilerin Nevruz ateşinden atlamasının ardından son buldu.