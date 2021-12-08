Üsküdar Belediyesi ile Develi Belediyesi Kardeş Şehir oldu - Son Dakika

Üsküdar Belediyesi ile Develi Belediyesi'nin kardeş şehir olması için yapılan oylama oy birliği ile kabul edildi.

Üsküdar Belediyesi Meclis Toplantısı'nda; Üsküdar Belediyesi ile Develi Belediyesi'nin kardeş şehir olması için oylama yapıldı. Gündem maddesinin oy birliğiyle kabul edilmesiyle iki belediye kardeş şehir oldu. İstanbul'da faaliyet gösteren Develi Yöresi Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Orhan Cebeci yaptığı açıklamada; "Üsküdar ve Develi Belediyesi kardeş şehir projesini değerli hemşehrimiz Münevver Yorulmaz hazırladı, Bugün de Üsküdar Belediyesi Meclis Toplantısın'dan oy birliği ile geçtiğinin müjdesini verdi. Kardeş belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum, Ayrıca bu güzel projeyi hazırlayan hemşehrimiz Münevver Yorulmaz'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ