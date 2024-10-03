Üsküdar Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Sağlık Hizmeti - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Sağlık Hizmeti

Üsküdar Belediyesi\'nden Ücretsiz Evde Sağlık Hizmeti

Üsküdar Belediyesi, 'Evde Sağlık Hizmeti' ile hastanelere gitmekte zorluk çeken vatandaşların sağlık ihtiyaçlarına destek sağlamayı hedefliyor. Hasta nakil hizmetleri diyaliz hastalarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Ücretsiz ambulans hizmeti, evde sağlık hizmetleri ile birleştirilerek, yatağa bağımlı hastalar için konforlu ulaşım imkanı sunuyor.

03.10.2024 16:30  Güncelleme: 16:41
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Üsküdar Belediyesi, ücretsiz olarak sunduğu "Evde Sağlık Hizmeti" ile hastanelere gitmekte zorluk çeken vatandaşların sağlık ihtiyaçlarına önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor. Belediye, hasta nakil hizmetlerini diyaliz hastalarını da kapsayacak şekilde genişleterek ambulans filosunu artırdı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Hastaneye gitmekte zorluk çeken komşularımız, belediyemize açacakları bir telefonla evde sağlık hizmetinden faydalanabilirler. İhtiyaç sahibi komşularımızı, hasta nakil ambulanslarımızla ve sedye aracılığıyla diyaliz merkezlerine ulaştırmaya başladık" dedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan 'Evde Sağlık Hizmeti' sayesinde, tedaviye ihtiyaç duyan kişiler sağlık süreçlerini ev ortamında daha konforlu ve kolay bir şekilde geçirecek. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Üsküdar'da evde sağlık hizmetinin başladığını belirterek, "Hastaneye gitmekte zorluk çeken komşularımız, belediyemize açacakları bir telefonla evde sağlık hizmetinden faydalanabilirler. Ayrıca, ihtiyaç sahibi komşularımızı, hasta nakil ambulanslarımızla ve sedye aracılığıyla diyaliz merkezlerine ulaştırmaya başladık. Sosyal belediyecilik anlayışımızla tüm Üsküdarlıların yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hizmet, Üsküdar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu hizmetle, ilaç içermeyen boş serum takılması, ameliyat sonrası yaranın pansumanı, yatak yaralarının pansumanı ve antibiyotik dışındaki enjeksiyon işlemlerini kapsıyor. Böylece hastalar, hem tedavi süreçlerinde hem de kişisel bakım ihtiyaçlarında profesyonel destek alarak sağlıklarına daha kısa sürede kavuşabilecek. Hizmetlerden yararlanmak isteyenlerin, sağlık raporu ve ilaç reçetesi ile başvurmaları gerekiyor.

Hasta nakil hizmetleri diyaliz hastalarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Üsküdar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, hastaneye veya diyaliz merkezine erişimde güçlük çeken Üsküdarlılara, nakillerini hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde sağlamaları amacıyla ücretsiz ambulans hizmeti veriyor. Araç filosunu genişleten Üsküdar Belediyesi, İstanbul'da en fazla hasta nakil ambulansına sahip ilçe belediyesi konumuna geldi. Ücretsiz oluşturulan ambulans hizmeti ile; yatağa bağımlı ve yürüyemeyen hastalar için evden hastaneye ve hastaneden eve nakil işlemleri gerçekleştiriyor.

Hafta içi 08.30 ile 17.00 saatleri arasında 8 araçlık ambulans filosuyla hizmet veren Üsküdar Belediyesi, hafta sonu ve resmi tatillerde ise 08.30 ila 16.00 saatleri arasında sadece taburcu hastalar için nöbetçi ambulansla talepleri karşılıyor. Evden hastaneye nakil randevuları 5 iş günü öncesinden oluşturulmaya başlanırken, hastaneden eve nakil talepleri ise hastanedeki resmi çıkış işlemleri tamamlandıktan sonra işleme alınıyor.

"Üsküdar Belediyesi'nin ücretsiz bu hizmetinden tüm vatandaşlarımız yararlanabilir"

Konuya ilişkin bilgi veren Acil Tıp Teknisyeni Onur Nasuh, kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen vatandaşlara yapılan hizmetten bahsederek, "Hastaneye gidemeyen vatandaşlarımızı evlerinden alıp hastaneye götürüyoruz. Ardından işleri bittiği zaman yine alıp evlerine bırakıyoruz. Üsküdar Belediyesi'nin ücretsiz bu hizmetinden tüm vatandaşlarımız yararlanabilir." dedi. Hasta yakını Necla Vardar ise hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üsküdar Belediyesi'nin ambulans hizmetlerinden faydalanıyoruz, çok memnunuz. Sağ olsunlar bizlere çok yardımcı oluyorlar. İlgi alaka, taşımada bize çok yardımcı oluyorlar. Çok memnunuz. Bizlere bu hizmeti sunduğu için Üsküdar Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Üsküdar Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Sağlık Hizmeti - Son Dakika

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