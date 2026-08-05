Üsküdar’da başkanvekili seçiminde CHP’de gerginlik

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine belediye başkanvekilinin belirlenmesi amacıyla Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP grubunda gerginlik yaşandı.

Belediye Meclisi'nde CHP'nin 27, AK Parti ve MHP'nin ise toplam 17 meclis üyesi bulunuyor. Başkanvekilliği seçiminde CHP, Sibel Tan Çetinkaya'yı, AK Parti ise Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi. Yapılan oylamada CHP'nin adayı ilk iki turda 26 oy alırken, üçüncü turda oy sayısı 21'e düştü. Gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim dördüncü tura kaldı.

Üçüncü turdaki oy kaybının ardından CHP'li meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı. Oylamaya verilen arada partililer arasında kısa süreli gerginlik meydana gelirken, seçim süreci dördüncü tur oylamasıyla devam etti.