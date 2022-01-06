Üye Girişi
Üsküdar'da "Büyük Dönüşüm" kapsamında 32 bina yıkıldı - Son Dakika

Üsküdar'da "Büyük Dönüşüm" kapsamında 32 bina yıkıldı

06.01.2022 14:21

Üsküdar'da "Büyük Dönüşüm" kapsamında 32 bina yıkıldıİSTANBUL Üsküdar'da "Büyük Dönüşüm" sloganıyla başlatılan kentsel dönüşüm faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Üsküdar'da "Büyük Dönüşüm" kapsamında 32 bina yıkıldı

İSTANBUL Üsküdar'da "Büyük Dönüşüm" sloganıyla başlatılan kentsel dönüşüm faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Üsküdar'da birden fazla mahalleyi kapsayan bölgede yürütülen Çamlıca Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 2. etabına geçildi. Proje kapsamında, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla depreme dayanıksız 32 bina yıkıldı. Binaların yıkım anı havadan drone ile görüntülendi.

Üsküdar'da "Büyük Dönüşüm" sloganıyla yürütülen ve depreme dayanıksız binaların yıkımıyla gerçekleştirilen kentsel dönüşüm faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği ile Kirazlıtepe, Küplüce, Ferah ve Mehmet Akif Ersoy Mahallerini içine alan bölgede geliştirilen Çamlıca Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 2. etabına geçildi. Projenin inşaat aşaması, depreme dayanıksız binaların yıkılmasıyla başladı. Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Şehit Osman Sokak'ta yer alan 32 binanın yıkımı gerçekleşti.

180 dönüm arazi üzerinde inşa edilen ilk etabının teslimlerine başlanan projenin 2. etabı, 501 dönüm arazi üzerinde, Kirazlıtepe, Küplüce, Ferah ve Mehmet Akif Ersoy Mahallerini içine alan bölgede gerçekleştiriliyor.

"Bugün burada 85 bin metrelik alanının yıkımını gerçekleştiriyoruz"

Proje hakkında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar'da dört mahallemizde, Mehmet Akif Ersoy, Ferah, Küplüce ve Kirazlıtepe'de "büyük dönüşüm" adı altında 700 bin metrekarelik bir alan dönüşüm alanı ilan edildi. Bunun yaklaşık 200 bin metresi Kirazlıtepe'de şu anda devam ediyor zaten. Orada 2 bin konutluk bir projemizin 500'ünü bitirdik, teslim ettik. Diğerlerinin inşaatı devam ediyor. Geri kalan kısmın bugün burada 85 bin metrelik alanının yıkımını gerçekleştiriyoruz. Burada 150 bina, 650 konutun, bazı bölümün yıkımı gerçekleşiyor" dedi.

"Hedefimiz 2023'ün Ekim ayında vatandaşlarımızı tekrar burada evine taşımak"

Sözlerine devam eden Hilmi Türkmen, "Hedefimiz Şubat sonuna kadar alanı komple boşaltıp, temizlemek ve temelini atacak hale getirmek. İnşallah mart başında, mart ayında Çevre Bakanımızın da teşrifleriyle burada güzel bir temel atma töreni yapacağız. Bu 85 bin metrelik alanda 900 konut, 400 iş yeri, bin 300 araçlık otopark yapacağız. Yine camimizi aynen yıkıp yapacağız burada. Dolayısıyla 700 bin metrenin 100 bin metrelik kısmını burada başlatmış oluyoruz. Hedefimiz 2023'ün Ekim ayında vatandaşlarımızı tekrar burada evine taşımak. Bizim önemli iki prensibimiz var. Birincisi yerinde dönüşüm, yani şu binada bugün kim oturuyordu ise dönüşümden sonra aynı binada buranın sahibi oturacak. İkincisi gönüllü dönüşüm. Gördüğünüz gibi kimsenin itirazı yok. Kimse bizi protesto etmiyor. Genelde bu tür sıkıntılar olur. Hiçbir problemimiz yok. Herkes memnun. Vatandaş memnun. Biz memnunuz. Gönüllü olarak yapılan güzel bir dönüşümün ikinci etabındayız. Hayırlı uğurlu olsun. 2023'ün ekiminde teslim töreninde buluşuruz inşallah" ifadelerini kullandı.

Öte yandan binaların yıkılma anı havadan drone ile görüntülendi.

Üsküdar'da Büyük Dönüşüm kapsamında 32 bina yıkıldı
Üsküdar'da Büyük Dönüşüm kapsamında 32 bina yıkıldı
Üsküdar'da Büyük Dönüşüm kapsamında 32 bina yıkıldı

YORUMLAR
500

Mehmet Akif Ersoy, Hilmi Türkmen, geri dönüşüm, Üsküdar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üsküdar'da 'Büyük Dönüşüm' kapsamında 32 bina yıkıldı - Son Dakika


Pakistan, ABD yaptırımları sebebiyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti Pakistan, ABD yaptırımları sebebiyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti         
14:28
CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı         
14:22
Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış! Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış!         
14:10
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı         
12:12
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim         
10:55
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13

Son Dakika Haberleri
14:23 İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı
14:22 CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı
14:12 Kazakistan'ın yardıma çağırdığı Rusya'dan "dış güçler" açıklaması: Devleti zayıflatmak için girişilen bir 'dış güvenlik' çabası
14:09 Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış!
14:07 Erkek Severse dizisinin fragmanı yayınlandı! İşte dizi hakkında bilmedikleriniz
14:03 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
13:57 İmamoğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak cevap: Açıkçası sözlerini de muhatap almıyorum
13:40 Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye ikinci ameliyatı olacak
13:25 Bakan Koca: Vakalar artıyor, mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının
13:21 İzmir'den sonra bir korkutan uyarı da Diyarbakır'dan: Yüzde 100 artış var!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 14:32:50. #1.12#
SON DAKİKA: Üsküdar'da "Büyük Dönüşüm" kapsamında 32 bina yıkıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement