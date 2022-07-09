Üsküdar'da ihtiyaç sahiplerine 50 ton kurban eti dağıtıldı

Üsküdar Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine 2 bin 500 küçükbaş hayvandan oluşan 50 ton kurban etinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediyesi tarafından 2 bin 500 küçükbaş hayvan kesimi gerçekleştirildi. Kesimler sonrası elde edilen 50 ton et ilçe genelindeki 10 bin ihtiyaç sahibi aileye özel hazırlanan soğuk araçlar ile dağıtıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kesim işlemlerini Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yerinde inceledi. Başkan Türkmen, 5 kilogramlık paketler halinde hazırlanan kurbanlık etleri araçlara yerleştirdi.

Rekor kurban kesimi

Geçtiğimiz yıl ilçe genelinde 30 ton kurban eti ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmıştı. Bu yıl ise rakam 50 tona kadar yükselmiş oldu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar Belediyesi olarak kurban kesemeyen vatandaşlarımıza her yıl kurban eti gönderiyoruz. Bu yıl bu işi biraz daha genişlettik. Bu yıl toplamda 50 tonluk bir kurban eti hazırlığımız var. 2 bin 500 adet küçükbaş hayvan aldı. Kurbanlarımız usta kasaplar tarafından dini kurallara uygun olarak kesildi. Dağıtacağımız kurbanları dört eşit parçaya bölerek beşer kiloluk paketler halinde vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Soğutma sistemi olan araçlarımız içerisinde sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız kurban etlerine ulaşmış olacak" dedi. - İSTANBUL