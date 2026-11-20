İstanbul'da etkili olan lodos ve fırtınalı hava, Üsküdar Sahili'nde ilginç görüntülere sahne oldu. Kız Kulesi manzarasında fotoğraf ve video çektirmek isteyen onlarca kişi, dalgaların oluşturduğu su sıçramalarına rağmen sahilden ayrılmadı. Islanmayı göze alan vatandaşlar, üzerlerine gelen dalgalar eşliğinde fotoğraf ve video çektirirken ortaya renkli görüntüler çıktı.

İçerik üreticisi Yusuf Kaan Yıldırım tarafından kaydedilen görüntülerde, Üsküdar Sahili'ne gelen vatandaşların lodosun etkisiyle yükselen dalgalara rağmen Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çektirdiği görüldü. Kimi vatandaşlar dalgaların kıyıya vurmasıyla sırılsıklam olurken kimileri ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Fırtınalı havayı fotoğraf çekimi için fırsata dönüştüren vatandaşların ıslanmayı göze almaları dikkat çekti. Kız Kulesi manzarası eşliğinde fotoğraf çektirmek isteyenlerin özellikle dalgaların kıyıya vurduğu anları beklediği görüldü. Lodosun etkisiyle yükselen dalgalar ve su sıçramaları eşliğinde çekilen görüntüler, sahilde ilginç anlar oluşturdu.