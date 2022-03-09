Üsküdar'da Üsmek mağazası Kerem Görsev konseriyle açıldı - Son Dakika

Üsküdar Belediyesi, en büyük ÜSMEK mağazasını usta sanatçı Kerem Görsev'in sahne aldığı konserle hizmete sundu.

Üsküdar Belediyesi tarafından başta kadınlar olmak üzere herkesin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, kişisel birikimlerini artırmak, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, istihdam sağlamak amacıyla Üsküdarlıların hizmetine sunulan ÜSMEK, (Üsküdar Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları) kadınlar için bir geçim kaynağına dönüşüyor. İlçede yer alan 17 ÜSMEK aracılığıyla kadınların girişimci ruhunu ortaya çıkaran Üsküdar Belediyesi, el emeği göz nuru ürünleri, ÜSMEK mağazasında satışa sundu.

ÜSMEK kursları aracılığıyla farklı branşlarda üretilen ve tasarlanan çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu mağaza, kadınların girişimci kimlik kazanmasına kılavuzluk ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açılışı yapılan mağaza, kadınların gelecek hayallerine uzanan bir yol haritası sunuyor.

"ÜSMEK mağazası hayırlı olsun"

ÜSMEK mağazası açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkan'ı Hilmi Türkmen, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlarımızın bu güzel gününü kutluyorum. Kadınların el emeği göz nuruna, alın terine saygının ve değerin en önemli eserlerinden birisi ÜSMEK adı altında başlattığımız meslek edindirme kurslarıdır. Üsküdar'da İSMEK yoksa ÜSMEK var dedik. ÜSMEK varsa küsmek yok dedik. Sevgili hanımefendileri üzmek yok dedik. 16 kurs merkezimiz hizmetine devam ediyor. Türkiye'de ilk kez böyle bir mağazayı hizmete açıyoruz" dedi.

Mağaza açılışına TBMM Başkan'ı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkan'ı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışı yapılan ÜSMEK mağazasında ilk alışverişi Üsküdar Belediye Başkan'ı Hilmi Türkmen ve TBMM Başkan'ı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop yaptı. - İSTANBUL