Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybeden 392 kişi anılacak

28.02.2026 17:11  Güncelleme: 17:12
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en fazla can kaybının yaşandığı sivil deniz kazalarından biri olarak kayıtlara geçen Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybeden 392 kişi, 68. yılında Gölcük'te düzenlenecek anma programında dualarla yad edilecek.

İzmit-Gölcük seferini yaptığı sırada şiddetli rüzgar nedeniyle Derince açıklarında batan vapurda, çoğunluğunu Gölcüklü öğrencilerin oluşturduğu 392 kişi yaşamını yitirmişti. O tarihte ilçede lise bulunmaması nedeniyle eğitim için İzmit'e gidip gelen çok sayıda öğrencinin de bulunduğu kazada aileler büyük bir acı yaşamıştı. Facianın yıl dönümünde Gölcük'te düzenlenecek programla hayatını kaybedenler bir kez daha anılacak.

Şehitlikte tören düzenlenecek

Program, 1 Mart Üsküdar Şehitliği'nde saat 12.00'de başlayacak. Çelenk sunumunun ardından protokol konuşmaları yapılacak, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek ve hayatını kaybedenler için dua edilecek. Saat 13.45'te ise Tevfik Hoca Camisi'nde Mevlid-i Şerif okunacak. Anma programına katılmak isteyen vatandaşlar için 1 Mart Pazar günü Değirmendere Çınarlık Meydanı'ndan saat 11.15'te, Gölcük Kaymakamlığı önünden ise saat 11.30'da otobüs kaldırılacak.

"Kalplerimizde derin izler bırakan acı hatıralardır"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, "İlçemizin tarihinde; 4 Nisan 1953 Dumlupınar Denizaltısı Faciası, 1 Mart 1958 Üsküdar Vapuru Faciası ve 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi kalplerimizde derin izler bırakan acı hatıralardır. 1 Mart 1958 kalplerimizde burukluk oluşturan, tahsil gören bir nesli yitirdiğimiz, bizleri derin bir üzüntüye boğan bir tarihtir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, en çok can kaybı yaşanan meşum deniz kazasında, Gölcük'te o tarihte lise olmadığından, çoğunluğunu Gölcüklü öğrencilerin oluşturduğu 392 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Bu büyük faciada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Allah; ilçemizi ve memleketimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

