Üsküdar Vapuru Faciası 67. Yıldönümünde Anılacak

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Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler, büyük felaketin 67. yılında Gölcük'te düzenlenecek anma töreninde bir kez daha hüzünle yad edilecek.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül sivil deniz kazası olan Üsküdar Vapuru faciasının acısı, aradan geçen yıllara rağmen Kocaeli'de tazeliğini korumaya devam ediyor. 1 Mart 1958 tarihinde İzmit-Gölcük seferini yaptığı sırada şiddetli rüzgar sebebiyle Derince açıklarında batan Üsküdar Vapuru'nda hayatlarını kaybeden 392 kişi, Gölcük Belediyesi'nin düzenleyeceği programda dualarla anılacak.

Program, 1 Mart Üsküdar Şehitliği'nde saat 12.00'da başlayacak. Çelenk sunumuyla başlayacak program, protokol konuşmalarının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam ederek, hayatını kaybedenler için dualar edilecek. Programın devamında saat 13.45'de de Tevfik Hoca Camisi'nde Mevlid-i Şerif de okunacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, "1 Mart tarihi kalplerimizde burukluk oluşturan, hepimizi üzüntüye boğan bir gündür. Bundan 67 yıl önce yaşanan Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar dilerim" dedi. - KOCAELİ