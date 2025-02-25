Üsküdar Vapuru Faciası 67. Yıldönümünde Anılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Üsküdar Vapuru Faciası 67. Yıldönümünde Anılacak

Üsküdar Vapuru Faciası 67. Yıldönümünde Anılacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler, büyük felaketin 67. yılında Gölcük'te düzenlenecek anma töreninde bir kez daha hüzünle yad edilecek.

25.02.2025 19:32  Güncelleme: 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler, büyük felaketin 67. yılında Gölcük'te düzenlenecek anma töreninde bir kez daha hüzünle yad edilecek.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül sivil deniz kazası olan Üsküdar Vapuru faciasının acısı, aradan geçen yıllara rağmen Kocaeli'de tazeliğini korumaya devam ediyor. 1 Mart 1958 tarihinde İzmit-Gölcük seferini yaptığı sırada şiddetli rüzgar sebebiyle Derince açıklarında batan Üsküdar Vapuru'nda hayatlarını kaybeden 392 kişi, Gölcük Belediyesi'nin düzenleyeceği programda dualarla anılacak.

Program, 1 Mart Üsküdar Şehitliği'nde saat 12.00'da başlayacak. Çelenk sunumuyla başlayacak program, protokol konuşmalarının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam ederek, hayatını kaybedenler için dualar edilecek. Programın devamında saat 13.45'de de Tevfik Hoca Camisi'nde Mevlid-i Şerif de okunacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, "1 Mart tarihi kalplerimizde burukluk oluşturan, hepimizi üzüntüye boğan bir gündür. Bundan 67 yıl önce yaşanan Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar dilerim" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Üsküdar, kocaeli, Gölcük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üsküdar Vapuru Faciası 67. Yıldönümünde Anılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:17 Ankara’da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti
18:36 Gürsel Tekin: Türkiye’nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var
18:06 Anne babalar dikkat Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
08:30 Finale günler kaldı Eski oyuncusu Yalı Çapkını’na geri dönüyor Finale günler kaldı! Eski oyuncusu Yalı Çapkını'na geri dönüyor
08:30 Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu
08:29 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Lemina’nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti
07:38 Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda
07:38 Güney Kore’de otoyol köprüsü çöktü: 3 ölü, 5 yaralı Güney Kore'de otoyol köprüsü çöktü: 3 ölü, 5 yaralı
07:24 Kulisler yangın yeri: AK Parti’de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak
07:22 Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar Tutuklananlar arasında hakimler de var Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 21:01:32. #1.12#
SON DAKİKA: Üsküdar Vapuru Faciası 67. Yıldönümünde Anılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.