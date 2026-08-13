USS George Washington, USS Lincoln'ün Yerine Geçiyor - Son Dakika
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USS George Washington, USS Lincoln'ün Yerine Geçiyor

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USS George Washington uçak gemisi, USS Abraham Lincoln'un yerini alarak İran yakınlarına sevkediliyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, USS George Washington uçak gemisinin İran yakınlarında konuşlu USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerine konuşlandırılacağı öne sürüldü. Haberlerde, Lincoln'deki askeri personel ve uzaktaki ailelerinin gemideki temel ihtiyaçlar ile giderek kötüleşen ruh sağlığı şartlarına ilişkin şikayetlerde bulunduğu belirtildi.

ABD ile İran arasındaki siyasi ve askeri kriz sürerken, ABD basınında İran yakınlarında konuşlu USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerine yeni bir uçak gemisinin görevlendirileceğine ilişkin haberler dikkati çekti. ABD merkezli NBC News, adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, USS George Washington uçak gemisinin Lincoln'ün yerine geçmek üzere bölgeye doğru ilerlediğini bildirdi. Değişikliğin daha önceden planlanan bir görev çizelgesi kapsamında gerçekleştirileceği öne sürüldü. Söz konusu değişikliğin İran savaşının sona ermesine ilişkin beklentilerin zayıfladığı ve ABD'li yetkililerin Orta Doğu'da konuşlu askerlerin "düşük moralinden" endişe ettiği bir dönemde gerçekleştiği öne sürüldü.

Denizciler ve ailelerinden "kötüleşen ruh sağlığı" şikayeti

Haberde ayrıca USS Abraham Lincoln'deki denizciler ve ailelerinin gemideki temel ihtiyaç malzemelerindeki eksiklik, aylar süren kesintisiz görevler ve kötüleşen ruh sağlığı gibi sorunlara ilişkin şikayetlerde bulunduğu aktarıldı. Bazı denizcilerin ailelerinin ise yakınlarının gemiden denize atlamaya teşebbüs ettiğine ilişkin iddiaları basına taşıdığı belirtildi.

ABD'li senatörden Savunma Bakanı Hegseth'e mektup

Habere göre ABD'li Senatör Richard Blumenthal, geçtiğimiz kasım ayında göreve başlayan USS Abraham Lincoln'ün yaklaşık 200 gün boyunca limana uğramadan görev yaparak bir rekora imza attığını belirtti. Blumenthal'ın dün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Donanması Sekreteri Vekili Hung Cao'ya bir mektup göndererek, uçak gemisindeki şartlara ilişkin iddialara dikkat çektiği kaydedildi. Blumenthal mektubunda, "Temel ihtiyaç malzemelerinde eksiklik, su kirliliği, tesisat sorunları, kötüleşen ruh sağlığı, güverte güvenliğine ilişkin endişeler ve gemiye gönderilen kargoların aylar boyunca kaybolmasına neden olan posta sistemindeki aksaklıklara ilişkin yaygın şikayetler bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Hegseth ise gemideki şartlara ilişkin iddiaların "tamamen yanlış yansıtıldığını" söyledi. ABD Savunma Bakanı, Panama ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her geminin, her mürettebatın ve her kaptanın, her an sağlayabileceğimiz tüm imkanlara sahip olduğundan emin oluyoruz. Bazı görevler diğerlerinden daha uzun sürüyor. Bu denizcilere herkesten daha fazla saygı ve minnet duyuyorum. Açık denizlerde zorlu şartlarda ve daha az liman ziyaretiyle yaptıkları iş gerçekten inanılmaz" dedi.

Öte yandan, denizcilerin ailelerinin bu ayın başlarında ABD'nin California eyaletindeki San Diego kentinde düzenlenen bir toplantıda Donanma Sekreteri Vekili Hung Cao'ya gemideki şartlarla ilgili şikayetlerini ilettiği aktarıldı.

Güvenlik kaynakları, USS George Washington ve beraberindeki taarruz grubunun Güneydoğu Asya'daki Malakka Boğazı yakınlarında bulunduğunu bildirdi.

USS Abraham Lincoln'ün yanı sıra USS George H.W. Bush uçak gemisinin de İran çatışması kapsamında bölgede konuşlandırıldığı biliniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel USS George Washington, USS Lincoln'ün Yerine Geçiyor - Son Dakika

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