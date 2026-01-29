Fotoğrafın ustası Sadri Varol gözyaşları ile uğurlandı

Balıkesir'de fotoğrafçılığın gelişmesine büyük katkı sunan ve bir ara ulusal basının önde gelen gazetelerine muhabir olarak imza atan usta fotoğraf sanatçısı Sadri Varol hayatını kaybetti. Usta fotoğrafçı Varol, Zağnos Paşa camisinde yüzlerce vatandaşın katıldığı cenaze namazı sonrası göz yaşları ile uğurlandı.

Balıkesir'in hafızasına iz bırakan çalışmalara imza atan Sadri Varol cenazesi, bugün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası Başçeşme kabristanında toprağa verildi. Merhum Sadri Varol'un cenaze namazına Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, STK temsilcileri, oğulları, dost ve akrabaları çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR