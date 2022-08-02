İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sanat yaşamında 50'nci yılını kutlayan müzisyen Bülent Ortaçgil'in konserini izledi. İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konsere İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Bülent Ortaçgil konserine 1969 yılında yaptığı "Niçin" şarkısıyla başladı. Ortaçgil, "İzmir benim için gerçekten çok önemli. Benim müzikal öyküm de 1969 yılında İzmir'de TRT Radyosu'nda başladı" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Yerel › Bülent Ortaçgil'den İzmir'de 50. Yıl Konseri - Son Dakika

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