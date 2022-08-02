Bülent Ortaçgil'den İzmir'de 50. Yıl Konseri - Son Dakika
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Bülent Ortaçgil'den İzmir'de 50. Yıl Konseri

02.08.2022 12:33
Bülent Ortaçgil'den İzmir'de 50. Yıl Konseri

Usta müzisyen Bülent Ortaçgil sanat yaşamındaki 50’nci yılını Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserle kutladı. Konseri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de izledi.

Usta müzisyen Bülent Ortaçgil sanat yaşamındaki 50'nci yılını Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserle kutladı. Konseri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de izledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sanat yaşamında 50'nci yılını kutlayan müzisyen Bülent Ortaçgil'in konserini izledi. İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konsere İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Bülent Ortaçgil konserine 1969 yılında yaptığı "Niçin" şarkısıyla başladı. Ortaçgil, "İzmir benim için gerçekten çok önemli. Benim müzikal öyküm de 1969 yılında İzmir'de TRT Radyosu'nda başladı" dedi.

Konserde Ortaçgil'e Erkan Oğur, Grup Gündoğarken, Ceylan Ertem, Doğan Duru, Cem Adrian ve Birsen Tezer eşlik etti.

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Kaynak: ANKA

Bülent Ortaçgil, Kültürpark, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bülent Ortaçgil'den İzmir'de 50. Yıl Konseri - Son Dakika

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