Usta Öğreticiler Promosyon Talep Etti

Ağrı'da görev yapan usta öğreticiler, bankalarla yapılacak promosyon anlaşmalarına kendilerinin de dahil edilmesini talep etti. Ağrı Sanat Kültür ve Usta Öğreticileri Derneği (ASKUD), konuya ilişkin taleplerini içeren dilekçeyi Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sundu.

ASKUD Genel Başkanı Davut Şahin tarafından yapılan açıklamada, usta öğreticilerin yılda 11 ay görev yaptıkları ancak banka promosyon ödemelerinden faydalanamadıkları belirtildi. Her yıl temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zam doğrultusunda usta öğreticilerin de maaşlarının belirlendiğine dikkat çeken Şahin, kamu kurumlarında görev yapan eğitimciler olarak görmezden gelinmek istemediklerini ifade etti.

Şahin açıklamasında, "Temmuz ayında ihalesi yapılması planlanan banka promosyon anlaşmalarında, usta öğreticiler ve eğitimciler olarak bizlerin de yer almasını talep ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bu konuda bizlerin yanında olacağına olan inancımız tamdır" dedi. - AĞRI