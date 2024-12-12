Usta Öğreticilerden Mevzuat Talebi - Son Dakika
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Usta Öğreticilerden Mevzuat Talebi

Usta Öğreticilerden Mevzuat Talebi

Samsun'da usta öğreticiler, özlük hakları ve görev tanımı için basın açıklaması yaptı.

12.12.2024 17:24
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SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir grup usta öğretici, mevzuatta görev tanımının yapılması, özlük hakları, sözleşmeli ve kadrolu statüye geçirilmeleri için basın açıklaması yaptı.

Öğretmenler ve Usta Öğreticiler Derneği üyeleri, Atatürk Anıtı önünde toplanarak mevzuatta usta öğreticilerin görev tanımının yapılması, özlük hakları, sözleşmeli ve kadrolu statüye geçirilmeleri için basın açıklamasında bulundu.

Yeni mevzuat ile birlikte birçok usta öğreticinin boşta kaldığını ifade eden Denek Başkanı Ayşegül Arslan Dama, "Taleplerimiz mevzuatta usta öğreticinin görev tanımının yapılması, statüsünün belirlenmesi, özlük hakkının verilmesi ve sözleşmeli ya da kadrolu statüye geçirilmesidir. Bakanlığın bir an önce halk eğitimi merkezlerinde, halkın talebi ve ihtiyacı olan kursların tekrar açılması, bu merkezlerin gerçek amaçlarına uygun olarak ve donanımlı yetişkin eğitimini bilen usta öğreticiler ile nitelikli kursların açılması için gerekli adımları atması şarttır. Yetkililerden taleplerimizin karşılanması yönünde destek bekliyoruz" dedi.

Usta öğreticiler, basın açıklamasının ardından alandan ayrıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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