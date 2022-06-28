Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu

Türk sinemasının sayısız projesinde yer alan Cüneyt Arkın, dün gece rahatsızlanarak Beşiktaş'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta isim Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

"KALBİ DURDU, CANLADIRMA ÇABALARINA RAĞMEN KAYBETTİK"

Açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.