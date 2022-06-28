Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu - Son Dakika
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Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu

28.06.2022 09:49

Dün gece evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni belli oldu. Arkın'ın kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada usta oyuncunun kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanede bütün çabalara rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Türk sinemasının sayısız projesinde yer alan Cüneyt Arkın, dün gece rahatsızlanarak Beşiktaş'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta isim Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

"KALBİ DURDU, CANLADIRMA ÇABALARINA RAĞMEN KAYBETTİK"

Açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Usta isim Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama: Kalbi durdu
Usta isim Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama: Kalbi durdu
Usta isim Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama: Kalbi durdu
Usta isim Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama: Kalbi durdu
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cüneyt Arkın, Beşiktaş, Yerel, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu - Son Dakika
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