Usta Terzi 83 Yaşında Mesleğine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Usta Terzi 83 Yaşında Mesleğine Devam Ediyor

Usta Terzi 83 Yaşında Mesleğine Devam Ediyor
14.02.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Kekeç, 71 yıldır terzilik yapıyor, Zeki Müren'in kostümünü dikip sanatın önemini vurguluyor.

Kahramanmaraş'ta 12 yaşındayken terziliğe başlayan ve bu süreçte ünlü sanatçı Zeki Müren'in de terziliğini yapan 83 yaşındaki Mustafa Kekeç, mesleğini 71 yıldan bu yana ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan Mustafa Kekeç (83), 12 yaşındayken terziliğe başladı. Bir süre İstanbul'da da çalışan Kekeç, 1961 yılında ünlü sanatçı Zeki Müren'inde terziliğini yaptı. İlerleyen yaşına rağmen Kekeç, Kahramanmaraş'ta 4 metrekarelik dükkanında hizmet vermeye devam ediyor.

Terzi Mustafa Kekeç, "1942 doğumluyum. Dere Köprüsü'nün beri tarafında Mehmet Ali Usta diye bir terzi ustam vardı. 1955 yılında onun yanına çıraklığa gittim ve orada bir müddet çalıştım. Çalıştıktan sonra aşağı yukarı kalfa oldum ve çeşitli yerlerde çalıştım. Daha sonra 1960-1961 yılları arasında İstanbul'a gittim. İstanbul'da da tekstil işine devam ettim. Çeşitli yerlerde çalıştım" dedi.

"Zeki Müren'e de kostüm diktim"

Zeki Müren'e kostümünü diktiğini de anlatan Kekeç, "İstanbul'da bir ustanın yanında çalışırken ünlü sanatçı Zeki Müren için dikilen kostümün işçiliğini yaptım. Bir ara arkası kuyruklu bir elbise dikiyordum. İsmi kostüm müydü, şu an unuttum. O işi yaptım ve prova yapıldı. Sonra tekrar geri geldi. Ben o işi bitirdim. İş bittikten sonra ustalarla çalıştığımız yer farklıydı. Ustam beni çağırdı. 'Acaba bu işte bir arıza mı vardı?' diye şüphelendim ve gittim. Gördüm ki bu elbise Zeki Müren Bey'in elbisesiymiş, arkası kuyruklu bir elbise. Ustam, 'Bu işçiliği bu çocuk mu yaptı?' dedi. 'Evet' deyince bize teşekkür etti. O şekilde bir defa Zeki Müren'i görmüş oldum. Benim nazarımda çok mütevazı, olgun bir insandı" diye konuştu.

"Gençler sanatkar olsun"

Mustafa Kekeç, terzilik sayesinde 8 çocuk büyüttüğünü de anlatarak, "Bütün insanlara da diyorum ki sanatkar olun, gençler de sanatkar olsun. Ebeveynlere de diyorum ki çocuklarımızı herhangi bir sanata veriniz. Sanatkarlar ölür ama sanat ölmesin. Onun için rica ediyorum, herkes çocuklarını sanata versin" dedi.

"Gençler genelde hazıra yöneliyor"

Müşterilerden Mehmet Koyupekmez, "Mustafa amca sağ olsun, bizim işlerimizi görüyor. Allah kazancını bol eylesin. Gençler genelde hazıra yöneliyor. Biliyorsunuz, baba parasıyla geçindikleri için, ne diyeyim, pantolonun birini çıkarıp birini atıyorlar. Hacı abime de iş kalmıyor. Bizim gibi ihtiyarlar geldiği zaman Mustafa abinin hem yüzünü güldürüyor hem de muhabbet ediyoruz" dedi.

"Mağazada tadilat yaptırmıyorum"

Fatma Su İstekli ise, "Yaklaşık üç senedir burada yaşıyorum. Aynı zamanda Gaziantep'te okuyorum. Oradan alışveriş yaptığım zaman kesinlikle mağazada tadilat yaptırmıyorum, direkt Mustafa amcaya geliyorum. Hem çok uygun yapıyor hem çok kaliteli çalışıyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zeki Müren, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Usta Terzi 83 Yaşında Mesleğine Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Margaret Qualley’in Sevgililer Günü için verdiği pozlar yankı uyandırdı Margaret Qualley'in Sevgililer Günü için verdiği pozlar yankı uyandırdı
Nereden nereye Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
300 kilo adamı duvarı kırıp özel ekiple evden çıkardılar Her şey 12 yıl önce başlamış 300 kilo adamı duvarı kırıp özel ekiple evden çıkardılar! Her şey 12 yıl önce başlamış
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga
Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı! Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı

10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
10:00
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
09:57
Ramazan öncesi vatandaşa müjde Zincir marketlerle indirim anlaşması
Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
09:11
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 11:16:14. #7.11#
SON DAKİKA: Usta Terzi 83 Yaşında Mesleğine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.