Usta oyuncu Zihni Göktay son yolculuğuna uğurlandı

81 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay son yolculuğuna uğurlandı.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay, geçtiğimiz akşam Maltepe'de kaldığı bir huzurevinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Usta tiyatrocunun naaşı önce Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne getirilerek anma töreni düzenlendi. Törenin ardından Göktay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Üsküdar Şakirin Camii'ne geldi. Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Göktay'ın naaşı defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.

"Vasiyet değil, bizi çocuklarını bıraktı"

Cenaze töreninde konuşan Zihni Göktay'ın oğlu Ömer Göktay, "Son iki üç günü yoğun bakımda geçti. Yoğun bakıma kaldırıldı. Kalp yetmezliğinden dolayı da vefat etti ama tetikleyen nokta kalça kemiği kırıldı. Ondan sonra da altı ay zarfı içinde iyice hareketsiz kaldı. Fizik tedaviler falan yapıldı ama artık kendisi de beynen kendini kapadı. Sonra zaten entübe edildi. Ölmeden bir gün önce görüştük. Vasiyet bırakmadı, bizi bıraktı kuruma. Ben 26 yıldır bu kurumdayım. Kız kardeşim 20 yıldır. Vasiyet değil, bizi çocuklarını bıraktı. Biz de onun seven, oyuncu arkadaşları devam ettirecek bu kurumu. Çünkü kurumsal bir adamdı benim babam. Hiçbir dışarıda özel tiyatroya çok davet ettiler ama, 'Ben kurumumda kalmak istiyorum, beni bu kurum var etti' diyordu. Biz de bu kurumun çocuğu olarak burada kendimizce devam ettirmeye çalışacağız" dedi.

"Onun gönlü her zaman tiyatrodan yanaydı"

Usta oyuncunun kızı Zeynep Göktay Gülbaz ise, "Onun gönlü her zaman tiyatrodan yanaydı. 'Tiyatro ekmek parasını verir, televizyon köfte parasını' derdi. Çocukluğum boyunca babam çok yoğun çalışıyordu. Mesleğine çok aşık bir adamdı. Ama işten artakalan zamanlarda da bizimle çok ilgilenen, bana çok güzel bir çocukluk yaşatan, çok mutlu bir kız çocuğu olarak büyüttü beni. Ben babasıyla büyüyen, nazlı bir kız çocuğuydum. Artık büyüme vakti. Annemin yanına gitti. Bir tane meleğim vardı, iki tane oldu. Oradan bana destek olmaya devam edecek, biliyorum. Çok kişinin kalbine çok güzel tohumlar serpti. ve bugünlerde daha da net görüyorum bunu. Mekanı cennet olsun. Çok büyük bir soy ismi miras bıraktı. Artık onu korumak, yaşatmak bizim en büyük sorumluluğumuz. Yükümüz arttı ama bu çok güzel bir yük. Taşımaktan gurur duyacağım bir yük" diye konuştu.

"Türk tiyatrosu adına gerçekten çok büyük bir kayıp"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'da çok önemli bir ustayı kaybettiklerini belirterek, "Söyleyecek artık çok fazla bir şey yok. Çok önemli bir ustayı kaybettik. Türk tiyatrosu adına gerçekten çok büyük bir kayıp. Usta denen insanların başında geliyordu zaten. Gerçekten bir ustaydı. Hem kişiliğiyle, oyunculuğuyla, tavrıyla, tarzıyla herkese örnek olan müthiş bir insandı. Çok özleyeceğim. En son telefonla konuşmuştuk. Benim genel müdürlüğümde de arayıp tebrik etti zaten. Hatta bir ödül törenine ben gidemiyordum, benim adıma ödülü Zihni Abi almıştı. Çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Cenaze törenine Göktay'ın ailesi ve sevenleri yanı sıra, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve çok sayıda sanatçı, sanatsever katılırken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da cenaze törenine çelenk gönderdi. - İSTANBUL