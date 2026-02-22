CHP\'li Utku Çakırözer\'in babası son yolculuğuna uğurlandı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in vefat eden babası Mehmet Ali Çakırözer, Eskişehir'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in babası Mehmet Ali Çakırözer hayatını kaybetti. Merhum Çakırözer için bugün Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törende Milletvekili Utku Çakırözer ve ailesi taziyeleri kabul ederken, cenazeye Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra siyaset dünyasından isimler, yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Ali Çakırözer'in cenazesi, Odunpazarı Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına dualar eşliğinde defnedildi. - ESKİŞEHİR