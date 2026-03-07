Uysal: Türkiye'nin Güçlü Bir Siyasi Akla İhtiyacı Var

(TOKAT) - Haber: Savaş KALKAN

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye'nin ekonomi, dış politika ve eğitim alanlarında ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek üretim gücünün zayıfladığını ve ülkenin güçlü bir siyasi akla ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Tokat'ta Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katılımıyla parti binasında yapılan kongreye, Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Kaya, çevre illerden gelen teşkilat temsilcileri ve delegeler katıldı. Kongre, İl Başkanı Seyfettin Yüksekkaya'nın faaliyet ve mali raporları paylaştığı açılış konuşmasıyla başladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise konuşmasında, Türk milletinin tarih boyunca zor dönemlerden geçtiğini ancak her defasında bu süreçleri aşmayı başardığını belirtti. Uysal, Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesini hatırlattı. O dönemde çok sınırlı imkanlarla büyük bir mücadele verildiğini söyleyen Uysal, bugün çok daha geniş imkanlar bulunmasına rağmen aynı başarıların ortaya konulamamasının üzücü olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada önemli gelişmeler yaşandığını belirten Uysal, özellikle Orta Doğu'daki krizlerin Türkiye'yi doğrudan etkilediğini söyledi. Bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin güçlü bir siyasi akla ve stratejiye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Dış politikada yapılan hataların ülkeyi zor bir sürece sürüklediğini belirten Uysal, özellikle Suriye başta olmak üzere bölgede yanlış kararlar alındığını öne sürdü. Bu durumun Türkiye'nin güvenliği açısından risk oluşturduğunu dile getirdi.

"Her zorluğa, sistematik yıldırmalara rağmen üreten çiftçiyi suçlu ilan edecekler"

Konuşmasında ekonomi politikalarına da değinen Uysal, son yıllarda uygulanan politikalar nedeniyle üretimin ve rekabet gücünün zayıfladığını söyledi. Çiftçilerin, sanayicilerin ve üreticilerin ciddi sorunlar yaşadığını ifade etti. Tarım ve sanayide üretimin gerilediğini belirten Uysal, ihracat yapan firmaların da zorlandığını dile getirdi. Eğitim sistemine de değinen Uysal, Türkiye'nin rekabet gücünü artırabilmesi için nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyduğunu söyledi. Mevcut eğitim politikalarının bu ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığını savundu.

Uysal, "23 yıldır adeta 'bu ülkeyi ele geçireceğiz' diyerek yola çıkanların sistematik çöküşler yaşatmasına rağmen milletimizin iradesi ayaktadır. Tasfiye etmeyi bir programa bağlamış olanların bugün niçin gıda enflasyonundan şikayet etmeye hakları yok. Her zorluğa, sistematik yıldırmalara rağmen üreten çiftçiyi suçlu ilan edecekler" dedi.

Seçimlerin ve sandığın demokrasinin temel unsuru olduğunu belirten Uysal, demokratik rekabetin korunması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Uysal, doğru politikalarla ülkenin yeniden üretim gücünü artırabileceğini dile getirdi. Konuşmasının sonunda Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Uysal, milletin iradesiyle bu sorunların aşılabileceğini söyledi.