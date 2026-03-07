Uysal: Türkiye'nin Güçlü Bir Siyasi Akla İhtiyacı Var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uysal: Türkiye'nin Güçlü Bir Siyasi Akla İhtiyacı Var

07.03.2026 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye'nin ekonomi ve dış politikada sorunlar yaşadığını belirtti.

(TOKAT) - Haber: Savaş KALKAN

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye'nin ekonomi, dış politika ve eğitim alanlarında ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek üretim gücünün zayıfladığını ve ülkenin güçlü bir siyasi akla ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Tokat'ta Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katılımıyla parti binasında yapılan kongreye, Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Kaya, çevre illerden gelen teşkilat temsilcileri ve delegeler katıldı. Kongre, İl Başkanı Seyfettin Yüksekkaya'nın faaliyet ve mali raporları paylaştığı açılış konuşmasıyla başladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise konuşmasında, Türk milletinin tarih boyunca zor dönemlerden geçtiğini ancak her defasında bu süreçleri aşmayı başardığını belirtti. Uysal, Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesini hatırlattı. O dönemde çok sınırlı imkanlarla büyük bir mücadele verildiğini söyleyen Uysal, bugün çok daha geniş imkanlar bulunmasına rağmen aynı başarıların ortaya konulamamasının üzücü olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada önemli gelişmeler yaşandığını belirten Uysal, özellikle Orta Doğu'daki krizlerin Türkiye'yi doğrudan etkilediğini söyledi. Bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin güçlü bir siyasi akla ve stratejiye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Dış politikada yapılan hataların ülkeyi zor bir sürece sürüklediğini belirten Uysal, özellikle Suriye başta olmak üzere bölgede yanlış kararlar alındığını öne sürdü. Bu durumun Türkiye'nin güvenliği açısından risk oluşturduğunu dile getirdi.

"Her zorluğa, sistematik yıldırmalara rağmen üreten çiftçiyi suçlu ilan edecekler"

Konuşmasında ekonomi politikalarına da değinen Uysal, son yıllarda uygulanan politikalar nedeniyle üretimin ve rekabet gücünün zayıfladığını söyledi. Çiftçilerin, sanayicilerin ve üreticilerin ciddi sorunlar yaşadığını ifade etti. Tarım ve sanayide üretimin gerilediğini belirten Uysal, ihracat yapan firmaların da zorlandığını dile getirdi. Eğitim sistemine de değinen Uysal, Türkiye'nin rekabet gücünü artırabilmesi için nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyduğunu söyledi. Mevcut eğitim politikalarının bu ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığını savundu.

Uysal, "23 yıldır adeta 'bu ülkeyi ele geçireceğiz' diyerek yola çıkanların sistematik çöküşler yaşatmasına rağmen milletimizin iradesi ayaktadır. Tasfiye etmeyi bir programa bağlamış olanların bugün niçin gıda enflasyonundan şikayet etmeye hakları yok. Her zorluğa, sistematik yıldırmalara rağmen üreten çiftçiyi suçlu ilan edecekler" dedi.

Seçimlerin ve sandığın demokrasinin temel unsuru olduğunu belirten Uysal, demokratik rekabetin korunması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Uysal, doğru politikalarla ülkenin yeniden üretim gücünü artırabileceğini dile getirdi. Konuşmasının sonunda Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Uysal, milletin iradesiyle bu sorunların aşılabileceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Yerel Haberler, Dış Politika, Türkiye, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uysal: Türkiye'nin Güçlü Bir Siyasi Akla İhtiyacı Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi
Kur’an-ı Kerim okunurken füze attılar Kur'an-ı Kerim okunurken füze attılar
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi Bu kez de Beyrut’u vurdu İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi! Bu kez de Beyrut'u vurdu
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Kız çocuklarını katleden ABD’den İran’a komik suçlama Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama

18:18
Fener’in eski yıldızı durdurulamıyor Tek rakibi Mbappe
Fener'in eski yıldızı durdurulamıyor! Tek rakibi Mbappe
18:14
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 18:27:25. #.0.4#
SON DAKİKA: Uysal: Türkiye'nin Güçlü Bir Siyasi Akla İhtiyacı Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.