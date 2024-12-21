Uyuşturucu ile Mücadelede Annelerin Rolü - Son Dakika
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Uyuşturucu ile Mücadelede Annelerin Rolü

Uyuşturucu ile Mücadelede Annelerin Rolü

Vali Aydoğdu, narkotik suçlarla mücadelede annelerin önemini vurguladı.

21.12.2024 09:20
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) "En İyi Narkotik Polisi Anne" programı düzenlendi.

Vali Hamza Aydoğdu il protokolüyle birlikte "En İyi Narkotik Polisi Anne" programına katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personellerince "Madde bağımlılığı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak, narkotik suçlarıyla daha etkin mücadele etmek ve vatandaşlarımızın tam desteğini almak" amacıyla düzenlenen Narkorehber programında konuşan Vali Aydoğdu; toplumda meydana gelen olumsuzluklarla mücadelede annelerin, ailenin ve sevginin önemini belirtti.

Programda yaptığı konuşmasına toplumdaki olumsuzluklarla mücadelede annelerin vereceği desteğin çok önemli olduğunu ifade ederek başlayan Vali Hamza Aydoğdu, "Annelerimiz bizim yanımızda olmazsa, bize destek vermezse, anneler sevgilerini bu işin içine katmazsa bizim toplumdaki olumsuzluklarla mücadelemiz eksik kalır." dedi.

Uyuşturucunun ve toplumdaki olumsuzlukların yayılmasının pek çok sebebinin olduğunu ancak en önemli sebeplerinden birinin insanın kalbindeki ve ruhundaki boşluğu doldurma arayışı olduğunu belirten Vali Aydoğdu, "Peki biz bunu nasıl aşabiliriz? Bizim Türk toplumu olarak en korunaklı alanımız ailemizdir. Ama bugün teknolojinin hızla ilerlemesi sonucu dijital bir çağda yaşadığımız için aile içerisindeki diyaloglar ortadan kalkmıştır. Bunun sonucu olarak çocuklarımız ve gençlerimiz bu sevgisizliği, bu ilgisizliği başka şeylerde arar olmuştur. Onun için bizim aileyi çok ciddi muhafaza altına almamız gerekiyor. Daha sonra da aileden başlayarak okulda, işyerinde, toplumun her katmanında ve her yerinde sevgiyi yaşanabilir bir hale getirmemiz gerekiyor." dedi

Çocukların iyi bir şekilde yetişmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarında anne ve babaların önemini belirterek anne ve babalara seslenen Vali Aydoğdu, "Evlatlarımız, hayatta ilk adımlarını sizin ellerinizden tutarak atar. Onlara verdiğiniz sevgi, güven ve rehberlik hayatları boyunca karşılaşacakları zorluklarla başa çıkmalarında en önemli kalkan olacaktır. Ama unutmayın sevgi sadece sözde değil, gözlerde ve eylemlerde anlam bulur. Sevgi, hayatınıza yansıyorsa sevgidir. Davranışa dönüşmeyen hiçbir sevgi, sevgi değildir. Çocuklarınızın yalnızca başarılarına değil; endişelerine, hayal kırıklıklarına, umutlarına, sessiz çığlıklarına ve sorularına da kulak verin." ifadelerine yer verdi.

Gençlere de seslenen Vali Hamza Aydoğdu, "Hayalleriniz, gözlerinizdeki ışık ve kalplerinizdeki umut, bu toprakların yarınını inşa edecek en büyük ve en önemli sermayedir. Ancak tarih bize gösteriyor ki bir toplumu çökertmek isteyenler önce onun gençlerini hedef alır. Çünkü gençlik, milletin kalbidir. Bu nedenle madde bağımlılığı, yalnızca bireysel bir sorun değil; toplumsal yapımıza yöneltilmiş en büyük tehditlerden biridir. Hayatınızın her döneminde zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Ama şunu asla unutmayın: Güç, sadece kaslarda değil, inançta ve iradede saklıdır. Sizler, kendi iradenizin kaptanı, kendi geminizin yol göstericisi olmalısınız. Unutmayın, bilgi en güçlü silahtır, irade ise en sağlam kalkandır. Madde bağımlılığı gibi sinsi bir sorunla mücadele etmek, yalnızca emniyet birimlerimizin değil; bizlerin de sorumluluğudur. Toplum olarak bu sorunla başa çıkmak için teyakkuzda olmalı, birbirimizi kollamalıyız. 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' düşüncesi, bizi zayıflatır. Çünkü bugün komşumuzun çocuğu zarar görüyorsa yarın hepimizin çocuğu da zarar görebilir. İslam medeniyetinde bir öğretidir: 'Bir mum, diğer mumu tutuşturduğunda ışığından bir şey kaybetmez.' Bugün bir gencin hayatına dokunmak, bir ailenin geleceğini kurtarmak demektir. Hep birlikte bu karanlığı aydınlatabiliriz." dedi.

Birbirimize sahip çıkarak, birbirimizi destekleyerek, birbirimize kol kanat gererek, düştüğümüzde geri dönüp düşeni ayağa kaldırarak ve sevgiyi de kılavuzumuz yaparak uyuşturucuyla mücadelede başarılı olunacağını vurgulayan Vali Aydoğdu, programın düzenlenmesinde emeği geçen tüm emniyet mensuplarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Narkotik, Güvenlik, erzincan, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uyuşturucu ile Mücadelede Annelerin Rolü - Son Dakika

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