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Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Ş.C.isimli şahsa yönelik başlatılan çalışmada, 3 farklı olayda madde sattığı tespit edilen kullanıcı şahıslardan 2,67 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli şahsın hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezasının olduğunun tespit edilmesi üzerine ikametinde yakalanırken, yapılan aramalarda, 12 adet sentetik ecza ile bir parça peçete kağıdına emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Arama yapılan ikamette bulunan M.M.isimli bayan adli işlem yapılarak serbest bırakılırken, Ş.C. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.