Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kilo 510 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yerel

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kilo 510 Gram Esrar Ele Geçirildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir adreste yapılan aramalarda 2 kilo 510 gram esrar, bir hassas terazi, bir esrar öğütme aparatı ve suçtan elde edilen 10 bin 20 TL paraya el konuldu. Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı.

11.03.2024 20:28  Güncelleme: 20:29
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Uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 510 gram esrar ele geçirildi

BALIKESİR - Balıkesir'de polis ekipleri bir adrese yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 2 kilo 510 gram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yapan 2 kişiyi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince geçtiğimiz gün bir adrese yönelik operasyon düzenlendi. Adreste, Narkotik köpeği 'Sarıkız' ile yapılan aramalarda; Toplam 2 kilo 510 gram esrar, bir hassas terazi, bir esrar öğütme aparatı ve suçtan elde edilen 10 bin 20 TL paraya el konuldu. Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kilo 510 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kilo 510 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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