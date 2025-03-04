Uyuşturucu ve patlayıcı madde ele geçirildi - Son Dakika
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Yerel

Uyuşturucu ve patlayıcı madde ele geçirildi

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Eskişehir'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve patlayıcı madde yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı.

04.03.2025 18:15
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Uyuşturucu operasyonunda patlayıcı madde de ele geçirildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, çok miktarda farklı türlerde uyuşturucu madde ile patlayıcı madde ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çalışma yaptı. Ekiplerce, 124 bin 484 adet sentetik ecza, 3 bin 187 adet ecstasy, 26.29 gram metamfetamin, 102.19 gram narkotik madde, 1 adet ses bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 3 adet sis bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 1 adet tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. Haklarında uyuşturucu madde ticareti kapsamında işlem başlatılan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uyuşturucu ve patlayıcı madde ele geçirildi - Son Dakika

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