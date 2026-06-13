Uyuşturucuya Hayır: Kısa Filmle Farkındalık

Hatay'da muhtar Özcan Kaya'nın mahallenin gençleriyle birlikte 'uyuşturucuya hayır' sloganıyla çektiği gerçeği aratmayan amatör kısa film, sosyal medyada yüzleri gülümseterek vatandaşların beğenisini topladı.

Son dönemde ülke genelinde artan uyuşturucu madde kullanımı toplumu olumsuz etkilemeye devam ediyor. İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi Muhtarı Özcan Kaya, uyuşturucu kullanımının kötü yönüne dikkat çekmek amacıyla mahallenin gençleriyle birlikte kısa film çekti. İzleyenlerin ilgisini çeken ve amatör şartlarda gerçeğine uygun hazırlanan kısa film yüzleri gülümsetti. Uyuşturucu madde kullanımının kötü yanlarının anlatıldığı görüntüler, vatandaşların beğenisini topladı.

Sarıseki Mahallesi Muhtarı Özcan Kaya, uyuşturucu madde kullanımının kötü yanlarına dikkat çekmek amacıyla kısa film çektiklerini belirterek "Uyuşturucu ile ilgili bir farkındalık oluşturmak istedik. Gençlerimizle beraber uyuşturucuyla mücadele nasıl olur, uyuşturucuyla ilgili nasıl başlanır ve bunun etmenleri neler diye gençlerimizle beraber bu koordinasyonu sağladık. Bu çalışmayla ilgili sosyal medyada özellikle bize karşı çok büyük bir pozitif enerji getirdi. Çünkü gençlerimizle beraber farkındalık oluşturduk. Aslında bu farkındalığı, aileler bazında yapmak gerekir ve uyuşturucu testinin alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü gerçekten uyuşturucu yaşı bugün 12 ila 14 yaşları inmiş durumda. Bu çok büyük bir inanılmaz derece de ülkemizde çok bir negatif durum. Bu gençlerimizde yazıktır, günahtır. Bunun önlemine alınması gerekir diye düşünüyoruz. Gençlerimle beraber bu aktivitelerimizi yapıyoruz. Dolayısıyla da gençlik bizim gerçekten umudumuz olacak ve bu beni çok etkiledi. Ailelerden bize pozitif akım geldi. Bizim telefonlarımız susmadı ve sosyal medya hesaplarında bize dönüşler çok iyi oldu. Tabii ki izahı olmayan şeyin mizahı olur. Biz izahıyla mizahıyla beraber burada bir farkındalık oluşturduk. Tabii ki bunun ilerisinde bundan daha da farklı sürprizlerle karşınıza çıkacağız" dedi.

Uyuşturucu ile tanışan bir karakteri canlandıran Ahmet Sefa Hacı, "Son zamanlarda yaşanan uyuşturucu vakalarından dolayı sesimizi duyurmak istedik. Kısa ve anlamlı bir film çekmek istedik, onu da başardığımızı düşünüyorum. Yani, filmde oynayan arkadaşlarıma teşekkür ederim, hepsinin eline emeğine sağlık. Arkamızda duran sayın muhtarımız Özcan Kaya'ya da ayrıca teşekkür ederiz. Psikolojisi tamamen çökmüş, ailevi sorunları olan, arkadaşlarıyla arası bozulmuş, maddeye düşen bir genci canlandırdım. Kimsenin başına gelmesini istemeyiz, bu yüzden uzak durmalarını tercih ederiz. İçmeyin, içirmeyin. Bu gerçek bir hayat hikayesinden alınmıştır, izahı olmayan şeylerin mizahı olur" dedi. - HATAY