Uyuşturucuya Karşı Eğitim: 2.231 Anne - Son Dakika
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Uyuşturucuya Karşı Eğitim: 2.231 Anne

Uyuşturucuya Karşı Eğitim: 2.231 Anne

Afyonkarahisar'da 2.231 anne ve adayına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.

25.11.2024 11:38
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Afyonkarahisar'da 2 bin 231 anne ve anne adayına polis tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Ekim-Kasım ayları içerisinde bağımlılıkla mücadele çerçevesinde uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak, madde kullanımının zararları, uyuşturucuyla mücadelede konusunda eğitim çalışmalarına devam edildi. Eğitim çalışmasının ardından kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "2 bin 231 anne ve anne adayı, kamu personeli, üniversite öğretim görevlileri ve öğrencileri, emniyet personeli, askeri personel, özel güvenlik görevlisi, öğrenci velileri, özel sektörde çalışan işçilerimiz başta olmak üzere 4 bin 565 vatandaşımıza UYUMA ve NARVAS projesi hakkında bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uyuşturucuya Karşı Eğitim: 2.231 Anne - Son Dakika

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