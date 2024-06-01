Uyuşturucuyu şampuan kutusuna sakladı, jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
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Yerel

Uyuşturucuyu şampuan kutusuna sakladı, jandarmadan kaçamadı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılan yol kontrollerinde, şampuan kutusuna sakladığı uyuşturucu ile seyahat eden bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, şüphelinin çantasında şampuan kutusu içerisinde folyoya sarılı bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

01.06.2024 14:09
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Uyuşturucuyu şampuan kutusuna sakladı, jandarmadan kaçamadı

AYDIN - Şampuan kutusuna sakladığı uyuşturucu ile seyahat eden bir kişi Aydın'ın Germencik ilçesindeki yol kontrollerinde jandarma ekiplerine takıldı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yol kontrol ve denetim çalışması gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesi sınırlarında yer alan otobanın Germencik Gişeler bölgesinde Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde köpek arama unsuru ile yol kontrol çalışması gerçekleştirdi. Faaliyet esnasında uyuşturucu madde arama köpeğinin minibüste yolcu olarak bulunan H.A. isimli şahsın çantasına tepki vermesi üzerine yapılan aramada şampuan kutusu içerisinde folyoya sarılı vaziyette gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Germencik, Jandarma, Aydın, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uyuşturucuyu şampuan kutusuna sakladı, jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

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