Uyuyan köpeği ezdi, arkasına bile bakmadı - Son Dakika
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Uyuyan köpeği ezdi, arkasına bile bakmadı

30.06.2022 22:56
Uyuyan köpeği ezdi, arkasına bile bakmadı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolda uyuyan köpeği ezen sürücü arkasına bile bakmadan yoluna devam etti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolda uyuyan köpeği ezen sürücü arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Köpeğin acı havlamalarını duyan mahalleli yardıma koşarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aziziye Mahallesi 359. Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Derya Akol ve Taner Akol tarafından sahiplenilen sokak köpeği Dolly sokakta uyuduğu esnada araç üstünden geçerek ezdi. Sürücü arkasına bile bakmadan yoluna devam ederken, köpeğin acı acı havlamaları üzerine mahalle sakinleri dışarı çıktı. Vatandaşlar ne yapacağını bilemezken köpek, can havliyle bölgeden uzaklaştı. Sahipleri tarafından parkta bulunan köpek, veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

SÜRÜCÜNÜ VURDUMDUYMAZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın köpeğin üzerinden geçmesi, köpeğin can havliyle kalkması, havlamaları duyan mahalle sakinlerinin ise dışarı çıkması yer alıyor.

"İÇİM YANDI"

Sahiplendiği köpeğin başına gelenleri öğrenince üzüldüğünü aktaran Derya Akol, "Biz, köpekler kendi aralarında havlıyor diye dışarı çıkmadık. Sonra eşim sabah çıktığında köpeği bulamayınca yakınlardaki parkta görmüş, kalçası parçalanmış halde. Gece komşular veteriner hekimi aramışlar bulamamışlar. Uykusunda ağladı, kapının önüne getirdik şimdi yanımızda duruyor. Ciğerim yandı, içim yandı, ağzımda yaralar çıktı. İnşallah plakayı buluruz, bulursak eğer yıllar da sürse ben bunun davasını açacağım, peşini bırakmayacağım" dedi.

"YAVRUCAĞA VURUYOR, O GÖRÜNTÜYÜ GÖRÜNCE ÇOK KÖTÜ OLDUK"

Köpeği parkta yaralı halde bulan Taner Akol, "Bulduğumda sol arka bacağında yara vardı. Elletmiyordu kendisini, eve döndüm ve tasma ile ağızlık almaya geldim. Evden çıktığımda kapıya kadar gelmişti, çünkü bize çok bağlıydı. Aldığımız gibi veteriner hekime götürdük, durumu ağırmış yani dışardan görünenden daha ağırmış. Biz önce buradaki isteksizlik sebebiyle gayrı ihtiyari olarak dayak yediğini düşündük, asıl olayı bilmiyorduk. Sonrasında hayvanla ilgilendik daha sonrasında karakola giderek beyanda bulunduk. Yavrucağa vuruyor, o görüntüyü görünce çok kötü olduk. İkimiz de uyuyamadık zaten eşimin ağzında yaralar çıktı" diye konuştu.

(Esra Angün - Murat Hazer - İHA)

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Kaynak: İHA

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