Maltepe'de Uzaktan Kumandalı Araba Dükkanda Alışveriş Yaptı - Son Dakika
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Maltepe'de Uzaktan Kumandalı Araba Dükkanda Alışveriş Yaptı

Maltepe'de bir dükkana alışveriş yapmak için giren uzaktan kumandalı araba, dükkandaki yetkiliyi ve vatandaşı hayrete düşürdü. Araba, üzerindeki kutudaki not ve para ile siparişini verip alışverişini tamamladıktan sonra dükkandan ayrıldı. Olay sosyal medyada gündem oldu.

07.05.2024 11:04
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Maltepe'de bir dükkana alışveriş yapmak için giren uzaktan kumandalı araba, dükkandaki yetkiliyi ve vatandaşı hayrete düşürdü. Üzerinde bulunan kutudaki not ve para ile siparişini verip alışverişini yapan araba dükkandan ayrıldı. Dükkandaki vatandaşın uzaktan kumandalı arabaya verdiği tepkiler sosyal medyada gündem oldu.

Fpv dron pilotu İsmail Duran'ın dron üzerinde kullandığı gözlük ve kamera sistemini bir uzaktan kumandalı oyuncak arabaya entegre edip üzerine kutu yerleştirerek oluşturduğu "Trucktor" isimli araba, Maltepe'de girdiği dükkanda renkli anlara sahne oldu. Dükkana giren ve korna çalan uzaktan kumandalı araba, dükkanda bulunan vatandaşın ve dükkandaki yetkilinin ilgisini çekti. Tepesinde bulunan kamerayı sağa sola veya yukarı aşağı sallayarak vatandaşlarla iletişim kurabilen arabanın kutusunda bulunan notu okuyan dükkan görevlisi, arabanın istediği siparişi hazırladı. Dükkan yetkilisinin siparişi kutuya koyup parayı almasının ardından 'Trucktor' isimli uzaktan kumandalı araba dükkandan ayrıldı. Uzaktan kumandalı arabanın dükkana girdiğinde vatandaşın şaşırarak verdiği tepkiler sosyal medyada ilgi gördü.

Trucktor'ü görünce şaşıran Yusuf Albayrak o anları, "O gün dükkana robot araba geldi. Bir anda korna çaldı, ben de korktum 'Uyy kanka ne oluyor?' dedim. Buraya malzeme almaya gelmiş, alışveriş yapıyor burada. Biz de şaşırdık. Sonra sosyal medyaya attılar beni. Mesaj atanlar bana diyor ki 'Uy Yusuf sen misin?' Artık gören herkes 'uy uy' demeye başladı. Ben de şok oldum. Video bir anda izlenmeye başladı. Şu an herkes bana 'uy uy' demeye başladı. Sosyal medyada patladı. Yorumlarda 'abinin ödü patladı, abinin aklı gitti, ben olsam kalp krizi geçirirdim' şeklinde yorumlar yazıyorlar. Araba burada alışveriş yaptı, para alışverişi de yaptık. Alışverişini yaptıktan sonra dükkandan gitti" şeklinde anlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe'de Uzaktan Kumandalı Araba Dükkanda Alışveriş Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de Uzaktan Kumandalı Araba Dükkanda Alışveriş Yaptı - Son Dakika
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