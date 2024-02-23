Diyarbakır şehidi Serdar Akın için anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır şehidi Serdar Akın için anma programı düzenlendi

Diyarbakır şehidi Serdar Akın için anma programı düzenlendi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 tarihinde şehit düşen Uzman Çavuş Serdar Akın için isminin verildiği Muş'un Varto ilçesindeki lisede anma programı düzenlendi. Programda, şehidin ablası ve kardeşi de hazır bulundu. Ablası Filiz Akkoyun, duygusal bir konuşma yaparak şehitlik kavramının önemine vurgu yaptı. Program, özgeçmiş ve şiirlerin okunmasının ardından verilen öğle yemeğiyle sona erdi.

23.02.2024 14:14  Güncelleme: 14:20
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 tarihinde şehit düşen Uzman Çavuş Serdar Akın için isminin verildiği Muş'un Varto ilçesindeki lisede anma programı düzenlendi.

Muş'un Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Sur'da 2016 tarihinde şehit düşen Serdar Akın için isminin verildiği Varto Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesinde anma programı düzenlendi. Şehidin ablası Filiz Akkoyun ve kardeşi Sedat Akın'ın da katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardında Şehit Serdar Akın'ın ablası Filiz Akkoyun sahneye davet edilerek Türk bayrağı ve çiçek takdim edildi.

Şehit ablası Filiz Akkoyun ise gözyaşları arasında acılarının çok büyük olduğunu belirterek, "Bu ülke için elinizden ne gelirse yapın. Ne olur okuyun, bu ülkenin yetişmiş aydın insanlara ihtiyacı var. Kardeşim göreve giderken 'ben evladım için gidiyorum, gidecek hiçbir yerimiz yoktur. Toprağı savunmamız gerekir' demişti. Gitti canından, eşinden, evladından ve her şeyinden vazgeçip gitti. Giden tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Giden her kesin bir görev ve misyonu vardı" dedi.

Şehit Serdar Akın'ın özgeçmişi ve şiirlerin okunmasının ardından verilen öğle yemeğinin ardında program sona erdi.

Programa Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Musa Ayyıldız, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Eyüp Özkök, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Okul Müdürü Abdülhalik Sever, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Duygulu anların yaşandığı program, - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır şehidi Serdar Akın için anma programı düzenlendi - Son Dakika

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