Üye Girişi
Uzman estetisyen Dalmış: "Cildinizi kışın soğuğundan koruyun" - Son Dakika

Uzman estetisyen Dalmış: "Cildinizi kışın soğuğundan koruyun"

11.01.2022 13:55
Uzman estetisyen Dalmış: "Cildinizi kışın soğuğundan koruyun"

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, kışın soğuk günlerinde cilt bakımına dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, kışın soğuk günlerinde cilt bakımına dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk hava dalgalarının da hayatlarındaki yerini aldığını belirten Dalmış, ülkeyi etkisi altına alan kış soğuğunun sadece havanın derecesine değil insan vücuduna da etki ederek cildin koruyucu katmanının zayıflamasına ve nem kaybetmesine neden olduğunu söyledi. Dalmış, "Nem kaybı yaşayan yerlerde yağ dengesinde bir bozukluk oluşur ve bu da ciltte kızarıklık, pullanma, gerginlik ya da kaşıntı olarak karşımıza çıkan kuruluğa neden olur. Cilt kuruluğunun sadece kış aylarında yaşandığını söylemek pek doğru değildir. Aslında cilt bakımı mevsim fark etmeksizin düzenli olarak yapılması gereken önemli bir aktivitedir. Çünkü kişi vücuduna ne kadar saygı duyarsa vücuda da kişiye o kadar saygı duyar ve onu asla yarı yolda bırakmaz. Cilt bakımının kışın daha çok gündeme gelmesinin nedeni; kışın soğuyan hava ile cilt kuruluğunun on katı artmasıdır. Normal zamanlarda seyrek şekilde seyreden kuruluk soğuk havada kendisini daha sık göstermektedir" dedi.

"Nemlendirici kullanmak tek başına yeterli değil"

Cilt bakımında uygulanan en yaygın yöntemin nemlendirici kullanmak olduğunu belirten Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, her ne kadar bu tekniğin çok etkili olduğunu söylese de tek başına yeterli olmadığını ifade etti. Dalmış, "Bunun yanında duş suyunuzun sıcaklığını iyi ayarlayın. Hepimizin suyun cildi nemlendirdiğini düşünmesi aslında yaptığımız en büyük yanlışlardan bir tanesidir. Özellikle kış aylarında sıcak bir duşun iyi geleceğini düşünebiliriz fakat banyo suyunun derecesi 35 dereceyi geçmemelidir. Sıcak su cilt kuruluğunda artış yaşanmasına ve çatlaklar ile kızarıklıkların artmasına neden olacaktır. Kışın yediklerinize dikkat edin. Soğuk havanın nem kaybına neden olması bizimde bir o kadar sıvı tüketmemiz gerektiğine işaret etmektedir. Bunun için günde en az 1,5-2 litre su içmek sıvı dengesinin korunmasını sağlar. Kış aylarında hem içimizi ısıtacak hem de cildi koruyacak çorba ve bitki çayları bol bol takviye edilebilir. Özellikle, cilt güzelliği denilince akla gelen E ve D vitaminleri için ise balık ve kurutulmuş meyve ile beslenebilirsiniz. Cildin kırışıklığını azaltan, rengini aydınlatan, bariyerini tutan, sağlığını destekleyen ve nemini koruyan E vitamini, Antep fıstığı, kivi, ıspanak ve rezene de bolca yerini alır. Kıyafet seçimine özen gösterin. Kışın cilde temas eden kıyafetlerin kumaşının seçimi de oldukça önemlidir. Çünkü kalitesiz kumaşlar ciltte görülen kuruluğu sürtünme sonucu daha da arttıracaktır. Bundan dolayı pamuk ya da ipek barındıran doğal malzemeli kıyafetleri kullanın. Çorap ve eldiven giymeye özen gösterin. Cildinizi derinlemesine nemlendirin. Cilt nemlendirilmesi tek başına etkili değildir. Fakat diğer uygulamalarla beraber kullanılacak en önemli silahtır. Cilt temizliği esnasında içerisinde sabun, paraben ve renklendirici içermeyen jelleri kullanın. Her duş sonrası diz ve dirseklerde içine dahil olarak bütün cildi yoğun bir şekilde nemlendirin. Elleriniz ve tırnaklarınız için bakım kremi kullanın. Ayrıca iç ortam sıcaklığını gündüz 20 derece ve gece 19 derece şeklinde ayarlamak ve nemini ise yüzde 40-55 seviyelerinde tutmak cilt için en ideal ortamı oluşturur" diye konuştu. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500

Cilt Bakımı, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uzman estetisyen Dalmış: 'Cildinizi kışın soğuğundan koruyun' - Son Dakika


Kılıçdaroğlu herkesin merak ettiği o soruyu sordu: Dolar düşünce neden zam yapıyorsunuz? Kılıçdaroğlu herkesin merak ettiği o soruyu sordu: Dolar düşünce neden zam yapıyorsunuz?         
14:18
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı         
13:55
Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu         
13:27
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı         
11:15
Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu         
10:17
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
14:18 Kılıçdaroğlu herkesin merak ettiği o soruyu sordu: Dolar düşünce neden zam yapıyorsunuz?
14:14 Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve en son k Ahmet Çalık
14:11 Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri
14:07 Tıp öğrencisi oğlu cemaat yurdundan şikayet ederek intihar etti! Baba: 25 yıldır cemaatteyim
13:54 Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı
13:54 Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı
13:41 Teoman, oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı: Kızı tanımıyorum bile
13:26 Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı
13:04 Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları
12:40 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 14:30:35. #1.13#
SON DAKİKA: Uzman estetisyen Dalmış: "Cildinizi kışın soğuğundan koruyun" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement