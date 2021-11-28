Üye Girişi
Uzmanından el ve ayak bakımı önerileri - Son Dakika

Uzmanından el ve ayak bakımı önerileri

28.11.2021 14:07
Uzmanından el ve ayak bakımı önerileri

Dalmış Beauty yetkilisi ünlü stilist Mehmet Sait Dalmış, güzelliğin sadece yüz bakımıyla ortaya çıkmayacağını belirterek el ve ayak bakımları konusunda bilgiler verdi.

Dalmış Beauty yetkilisi ünlü stilist Mehmet Sait Dalmış, güzelliğin sadece yüz bakımıyla ortaya çıkmayacağını belirterek el ve ayak bakımları konusunda bilgiler verdi.

Yüz bakımlarının el, ayak, tırnak bakımlarıyla desteklenmesinin gerektiğini belirten Dalmış, ellerin iletişimde en aktif kullanılan organ olduğunu söyledi. Ellerin göz önünde olduğundan bakımlı olmasının önemli olduğunu vurgulayan Dalmaşı, "Tırnaklarımız ana maddesi keratindir. Sert ama parlak bir yapıya sahiptirler. Yoğun iş temposunda veya bakımsızlıktan kırılabilir. Kırık veya bakımsız tırnaklar ellerinizi ve ayaklarınızı çok kötü gösterecektir. Düzenli olarak kesmek ve bakımlarını yapmak gerekir. Oje, parlatıcı gibi ürünleri bakımdan sonra kullanmak daha harika bir sonuç doğuracaktır. Eller, iş yaparken çok fazla yıpranır. Yıpranan derinin kendini toparlaması zaman alır. Derinin yıpranmamasını sağlamak önemli bir tedbirdir. Bulaşık yıkarken, çiçek ekerken, bir şeyleri tamir ederken eldiven kullanılarak elin derisi muhafaza edilir. Eldiven çeşitleri bulunduğundan amacına uygun eldiven kullanılmasına da özen gösterilmeli" dedi.

"Nemlendirici kullanmak önemli"

Korona virüs pandemisinde ellerin sürekli sabunla yıkandığını dile getiren Dalmış, "Çok sık yıkanması ve sabun gibi yağ dengesini bozucu ürünler kullanılması ellerin cildini bozuyor. Yıkanan eller kurulanırken kullanılan havlular dahi zarar vermektedir. Oluşan hasarı tedavi etmek ve hasar oluşumunun önüne geçmek için eller ve ayaklar düzenli olarak nemlendirilmelidir. Güneşin zararlı ışınları ellere ve ayaklara da zarar vermektedir. Özellikle yaz aylarında ellere ve ayaklara güneş koruyucu kremler sürülmeli. İlkbahar, sonbahar ve kış aylarında eller ayaklara oranla daha fazla güneşe maruz kaldığından güneş kremi kullanımı ihmal edilmemelidir. Ayak sağlığı açısında ayakkabı tercihi çok önemlidir. Rahat olmayan ayakkabılar, ayağın anatomisini bozar. Kalitesiz malzemeden üretilenler ise çeşitli rahatsızlıklara davetiye çıkarır. Bundan dolayı kullanım amacına uygun rahat ve konforlu ayakkabılar tercih edilmeli. Ayaklar gün içinde şişeceğinden ayakkabı tercihinin geç saatlerde yapılması önerilmekte" diye konuştu. - ELAZIĞ

Uzmanından el ve ayak bakımı önerileri

Mehmet Sait, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uzmanından el ve ayak bakımı önerileri - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti 18:47 Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı 17:08 Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi 14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar 14:03 Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı 13:59 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın 11:29 Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti 09:40 Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi 09:28 Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi

Son Dakika Haberleri
19:21 Son Dakika! Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 21 bin 655 yeni vaka tespit edildi
18:57 Son Dakika! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi devam edecek
18:46 Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti
18:45 Amcasını ve kuzenlerini vurarak öldüren şahıs, WhatsApp'ta paylaşım yaptı
18:05 Trabzonspor, Karagümrük engelini de rahatça geçti
17:50 Tartıştığı şahsı tüfekle vuran adam, yakalanacağını anlayınca tüfeği başına doğrulttu
17:50 Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
17:50 Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar
17:19 Trabzonspor maçında dünya futbol tarihine geçecek an
17:08 Alex Teixeira, 1 ay sahalardan uzak kalacak
Son Dakika! Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 21 bin 655 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 21 bin 655 yeni vaka tespit edildi         
19:21
Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar         
17:50
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar         
16:08
Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz         
14:26
Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim         
14:01
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı         
11:30
Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş         
11:26
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var         
09:37
Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak         
07:31
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu         
23:05
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı         
17:05
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 19:38:10. #1.13#
SON DAKİKA: Uzmanından el ve ayak bakımı önerileri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement