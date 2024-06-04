Uzmanlar, Haşere İlaçlamasının Yetkili Kişiler Tarafından Yapılmasının Önemini Vurguluyor

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Havaların ısınmasıyla beraber ev ve iş yerlerinde görülen böcekleri ilaçlamak isteyen vatandaşlara uyarıda bulunan uzmanlar, haşere ilaçlamasının olumsuz olaylarla sonuçlanmaması için ilaçlamanın yetkili kişiler tarafından yapılmasının hayati önem taşıdığına vurgu yapıyor.

Havaların ısınmasıyla iş yeri ve evlerde görünen haşerelere karşı ilaçlama yaptırmak isteyen vatandaşlara uzmanlardan uyarı geldi. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi 2. Başkanı Selçuk Parla, ev, iş yeri ve toplumun bulunduğu ortamların ilaçlama yapılması gerektiği zamanlarda, alanında yetkili olan kişiler tarafından yapılmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

"Tahtakurusu için kullanıldı ama maalesef can kayıpları ile sonuçlandı"

Böcek ilaçlaması yaptırmak isteyen vatandaşlara seslenen Selçuk Parla, "Evlerinde böcek ilaçlatmak isteyen vatandaşlarımızın öncelikle bir kere tarım ilaçlarından uzak durması gerekiyor. Çünkü kullanılan tarım ilaçları araziler için kullanılan ilaçlar, evler için zararlı bir ilaçtır. Hal böyle olunca bunu kullanan vatandaşlarımız var. Bu yıl Konya'da gördük, geçtiğimiz yıl Ankara'da gördük ambar ilacı dediğimiz ilaçlar tahtakurusu için kullanıldı ama maalesef can kayıpları ile sonuçlandı. Bu sonuçların görülmemesi için öncelikle tarım ilaçlarından uzak duracağız. Ev ilaçlamalarında küçük sineklerin dışında haşere ilaçlaması yapılacak ise bunun da kesinlikle uzmanlar tarafından yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın bunlardan kesinlikle uzak durmasını tavsiye ediyoruz"

Açıktan satılan ilaçların zararlarına dikkat çeken Parla, "Açıkta satılan ilaçlar ne kadar denetimi sıkı olsa da merdiven altından bunların satışı devam ediyor. Vatandaşlarımızın bunlardan kesinlikle uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Tarım ilaçları tehlikeli ama açıkta satılanların ne olduğu da belli değil. Sahte mi, etkenleri neler ve hatta neye zararlı olduğu dahi belli değil, kontrolsüz bir durum var. Bu kontrolsüz durumların daha kötü olaylara dönüşmemesi için vatandaşlarımız uzak dursun" dedi.

"Bu ürünlerin normal çiftçiye satışı dahi yasak"

Alüminyum fosfit ilacının zararlarına değinerek uyarılarda bulunan Parla, "Vatandaşlarımızın tarım ilaçlarının hepsinden uzak durması lazım. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız olay ve 1 çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. O evlerde kullanılan ilaç, büyük ambarlarda hububatların böceklere karşı korunması için kullanılan alüminyum fosfit dediğimiz, piyasada bomba, atom gibi benzeri isimlerle satılıyor. Ama bu ürünlerin normal çiftçiye satışı dahi yasak. Bunları daha uzman ekiplerin kullanma izni var. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Bunların sadece hastaneye gidip mide bulantısı şikayeti gibi değil, can kayıpları ile sonuçlanması kaçınılmaz. Katı hap gibi bir yapısı var, sıvıya dönmeden direkt gaz formuna dönen bir ilaç. En ufak bir delikten bile sızar onun uygulandığı ambarlarda her yer kapatılır. Orada ise 2-3 gün hiçbir canlı girmez net öldürür. Geri dönüşü yok maalesef" diye konuştu. - KONYA