Üzümlü\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 103. yıl dönümü çelenk töreniyle başladı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Üzümlü Kaymakamlığı bahçesinde bulunan Atatürk Büstü önünde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Hacı Osman Hökelekli ve Belediye Başkanı Lütfi Yakut tarafından çelenk sunuldu.

Törene ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çelenk sunumuyla başlayan programda, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı, minnet ve rahmetle anıldı.

Üzümlü'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenle, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları başladı.