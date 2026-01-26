Uzungöl Kış Festivali Sona Erdi

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Uzungöl'de ilki gerçekleştirilen Kış Festivali sona erdi.

Trabzon'nun dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de gerçekleştirilen kış festivali gösteriler ve konserle tamamlandı. Flyboard Dünya Şampiyonu Kahraman Aktaş, göl üzerinde gösteri gerçekleştirerek Türk bayrağı açtı. Festival ilerleyen saatlerde DJ Burak Yeter ve şarkıcı Otilia'nın sahne almasıyla son buldu.

Festivale katılan Semih Memiş isimli yurttaş, ANKA Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin devamının gelmesini gerektiğini belirterek, "Gayet güzel bir hizmet olmuş. Trabzonumuza yakıştı, inşallah devamı gelir. Ayder'de yıllardır oluyor. Ortam güzel, güvenlik önlemleri güzel. Her şey de güzel. Büyükşehir Belediye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Büşra Karaman da festivalin karne tatilinde düzenlenmesinin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Gayet güzel geçiyor, eğlenceli geçiyor. Eğleniyoruz, herkes mutlu, çocuklar çok eğleniyor. Onların karne tatilinde de olması çok güzel bir aktivite oldu" diye konuştu.

Ece Aktürk ise her şeyin çok güzel hazırlandığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Çok güzel geçiyor, çok beğendim. Bayağı kalabalık ama gayet güzel. Eğleniyoruz şu an. Biz daha geleli 1 saat falan oldu ama akşam daha eğlenceli geçecek herhalde. Ortam çok güzel, çok güzel hazırlanmışlar. Teşekkür ediyoruz."

Murat Harbi de festivalde birçok şeyin düşünüldüğünü ve ulaşımda aksaklık yaşanmadığını söyledi. Festival nedeniyle İstanbul'dan geldiğini anlatan Harbi, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir festival yaptı. Gerçekten Uzungöl'ün birinci festivali olmasına rağmen trafikte sıkıntı yok kesinlikle. Bu kalabalıkta, bu yoğunlukta trafik neredeyse yok denilecek kadar güzel. Yeme içme 10 numara. İnsanlara yönlendirme 10 numara. Programlar, çıkan sanatçılar, değerli sanatçılar. Bunların buraya bu havalarda getirilmesi, götürülmesi, bu organizasyonlar çok zor. Bunları biz de bir süreçte yaptık. Gerçekten çok başarılı. Telefonların çekmesi için buraya konulan jeneratörlü vericiler, bunlar değerli ve ince düşünülmüş detaylar. Bu anlamda bu organizasyonu yapan Trabzon Valimiz, Çaykara Kaymakamımız, Çaykara Belediye Başkanımız buradan hepsine selamlarımızı, sevgilerimizi ve memnuniyetlerimizi iletiyoruz."

Evren Gürsoy ise, "İlk kez yapılmasına rağmen bence eksiksizdi. Gelen sanatçılar olsun, buradaki kalabalık olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tekrarını bekliyoruz" dedi.