Uzungöl'de Yeni Sezon Hazırlıkları Tamamlandı... Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç: "Gitgide Artan Bir Trendimiz Var" - Son Dakika
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Uzungöl'de Yeni Sezon Hazırlıkları Tamamlandı... Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç: "Gitgide Artan Bir Trendimiz Var"

04.06.2026 10:19  Güncelleme: 11:03
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Trabzon'un önemli turizm merkezi Uzungöl'de yeni sezon öncesi hazırlıklar tamamlandı. Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bölgenin dünyanın her yerinden turist çektiğini ve 2026 yılının ilk 5 ayında turist sayısının yüzde 27 arttığını açıkladı.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de yeni turizm sezonu için hazırlıklar tamamlandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Buraya gelen turistler ister İngiliz olsun, ister Suudi Arabistan'dan gelsin, ister Kafkasya'dan gelsin; burası dünyanın bütün ülkeleri tarafından cazip görülen bir şehir, cazip bir bölge" dedi.

Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, turizm sezonunun başlaması ve turizm alanında sürdürülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Genç, Trabzon turizm trendinin artmakta olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Uzungöl veya Trabzon'daki bütün alanlarımızla beraber en güvenli turizm alanlarından, bölgelerinden bir tanesiyiz. Bunun için de mutluyuz. Çünkü turist ve ziyaretçi, önce güvenli yeri ziyaret etmek ister. Ülkemizin her tarafı güzel ve özel. Trabzon'umuz da bu nadide güzelliklere sahip olan illerimizden biri. Turist; dini, dili, ırkı ne olursa olsun, eğer bölgemizin cazibesinden dolayı buraya geliyorsa onu en iyi şekilde ağırlamak ve uğurlamak, turizm getirisinden de ülke ve şehir ekonomisine katkı sağlamak, biz yöneticilerin temel görev ve sorumlulukları arasındadır. Bu nedenle biz de bu koordinasyonu valimizin önderliğinde en iyi şekilde sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Yeni sezonumuz inşallah hayırlı olsun."

"BURASI, DÜNYANIN BÜTÜN ÜLKELERİ TARAFINDAN CAZİP GÖRÜLEN BİR ŞEHİR"

Bir kısım marjinal grup, Trabzon turizmini ve Trabzon'a gelen turistleri bir yargıyla değerlendirmek istiyor. Bundan üzülüyoruz, işin doğrusu üzüntü duyuyoruz. Gitgide artan bir trendimiz de var. Geçen yıl Trabzon'a 1 milyon 447 bin turist geldi. Ancak Uzungöl'e, yerli turizmle birlikte, 2,5-3 milyon ziyaretçi geldi. Bunu sadece araç sayısıyla bile ölçümleyebiliyoruz. Buraya gelen turistler ister İngiliz olsun, ister Suudi Arabistan'dan gelsin, ister Kafkasya'dan gelsin; burası dünyanın bütün ülkeleri tarafından cazip görülen bir şehir, cazip bir bölge.

Geçen sene 188 ülke vatandaşının giriş yaptığı bir şehirden bahsediyoruz. Onlar esasında sadece bir şehri karalamakla kalmıyor, ülke ekonomisine de zarar veriyorlar. Biz, gelen turistimiz nereden gelirse gelsin, kim olursa olsun, onları en iyi şekilde ağırlayıp uğurlamak için çalışıyoruz. Uzungöl turizmini kış festivalleriyle destekleyerek, doğal gazı da bakanımızın desteğiyle buraya getirerek, kış turizmiyle birlikte turizmi 12 aya yayan bir anlayışı kısa zamanda hayata geçirmek istiyoruz."

TRABZON'DA TURİST SAYISI YÜZDE 27 ARTTI

Trabzon Valisi Tahir Şahin de kentte her geçen yıl turist sayısının arttığını belirterek, "Geçen yılın ilk 5 ayına göre 2026 yılının ilk 5 ayında yerli ve yabancı toplam turist sayısında yüzde 27 oranında geçmiş yıllara göre bir artış var. Şehrimizin her anlamda gelişmesi için hep beraber kurumlar koordineli bir şekilde çalışmaya devam edecek. Yeni sezonumuz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Uzungöl'de Yeni Sezon Hazırlıkları Tamamlandı... Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç: 'Gitgide Artan Bir Trendimiz Var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uzungöl'de Yeni Sezon Hazırlıkları Tamamlandı... Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç: "Gitgide Artan Bir Trendimiz Var" - Son Dakika
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