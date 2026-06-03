Başkan Genç: "Marjinal bir grup Trabzon turizmini, Trabzon'a gelen turistleri yargılamak istiyor" - Son Dakika
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Başkan Genç: "Marjinal bir grup Trabzon turizmini, Trabzon'a gelen turistleri yargılamak istiyor"

Başkan Genç: "Marjinal bir grup Trabzon turizmini, Trabzon\'a gelen turistleri yargılamak istiyor"
03.06.2026 18:01  Güncelleme: 18:04
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzungöl'ün Arap turistlere satıldığı iddialarını marjinal ve ideolojik saplantılı olarak nitelendirip dikkate almayacaklarını söyledi. Vali Tahir Şahin ise turist sayısında geçen yıla göre yüzde 27 artış olduğunu belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzungöl'ün Arap turistlere satıldığı iddialarına ilişkin, "Üzülüyoruz ama onlara gülüp geçeceğiz. Çok dikkate almayacağız. Onların marjinal bir grup olduğunu, arkalarında da ideolojik bir saplantı olduğunu biliyoruz" dedi.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de havaların ısınmasıyla birlikte turizm hareketliliği başladı. Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç beraberindekilerle birlikte Uzungöl'de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısından konuşan Başkan Genç, Uzungöl'ün dünyanın nadide doğal güzelliği olan bölgelerinden bir tanesi olduğunu dikkat çekerek, "Trabzon'unumuzun son yıllarda gelişen trendi turizm. Dolayısıyla bütün destinasyonlarımızda olduğu gibi Uzungöl'ümüzde gelecek misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve uğurlamak adına en güvenli turizm alanlarından bir tanesiyiz. Bunun için mutluyuz. Turist güvenli yeri ziyaret etmek ister. Yeni sezonumuz hayırlı olsun" diye konuştu.

Vali Şahin: "Turist sayısından geçmiş yıllara göre artış var"

Trabzon Valisi Tahir Şahin ise, turizm sayısında artış yaşandığını belirterek, "Geçen yılın ilk 5 ayına göre 2026 yılının ilk 5 ayında yerli ve yabancı toplam turistte yüzde 27 oranında geçmiş yıllara göre bir artış var. Şehrimizin her alanda gelişmesi için kurumlar koordineli bir şekilde çalışmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"Dikkate ve kale almıyoruz"

Son günlerde sosyal medya hesaplarındaki Uzungöl'ün Arap turistlere satıldığına iddialarına dair soru üzerine Başkan Genç, "Biz bunların çok gündeme gelmesini arzu etmiyoruz. Dikkate ve kale almıyoruz. Marjinal bir grup Trabzon turizmini, Trabzon'a gelen turistleri yargılamak istiyor. Üzüntü duyuyoruz. Git gide artan bir trendimiz var. Geçen yıl Trabzon'a 1 milyon 447 bin turist geldi. Ama Uzungöl'e 2,5-3 milyon yerli turistle gelen ziyaretçimiz var. Bunu araç sayısı ile beraber ölçümleyebiliyoruz. Buraya gelen turistin ister İngiliz olsun, ister Suudi Arabistan'dan gelen ister Kafkasya'dan gelsin. Burası dünyanın bütün ülkeleri tarafından cazip bir şehir. Geçen sene 188 ülke vatandaşının girdiği bir şehirden bahsediyoruz. Üzülüyoruz ama onlara gülüp geçeceğiz. Çok dikkate almayacağız. Onların marjinal bir grup olduğunu, arkalarında da ideolojik bir saplantı olduğunu biliyoruz. Bunun tespitlerini yaptık. Devletimiz bu konuda bize yardımcı oluyor. Onlarla beraber buraya gelen turistlerin dini ve milliyeti ile beraber Trabzon'u ve Trabzon insanını yargılamaya kalkıyorlar. Artık onlara cevap bile vermeyeceğiz. Buraya gelen herkes yapılan bu yorumların farkında. Onlar esasında sadece bir şehri karalamakla değil ülkeye ihanet eden bir gruptur. Gelen turistimiz nereden gelirse gelsin, kim olursa olsun başımız gözümüz üstüne. En iyi şekilde ağırlamak ve uğurlamakla uğraşıyoruz. Savaşa rağmen trendimiz artıyor. Mutluyuz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Genç: 'Marjinal bir grup Trabzon turizmini, Trabzon'a gelen turistleri yargılamak istiyor' - Son Dakika

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